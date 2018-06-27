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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как часто нужно мыть волосы: 3 основных фактора

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Волосы необходимо мыть дважды в неделю
Волосы необходимо мыть дважды в неделю / Фото из свободных источников

Ученые неоднократного отмечали, что волосы необходимо мыть до 2 раз в неделю, но все зависит от индивидуальных факторов.

Однако это правило для тех, кто не имеет проблем с генетикой и гормональных сбоев, пишет Science Alert.

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Дерматолог Кайзер Мирмирани объясняет, что именно гормоны отвечают за увеличение выработки кожного сала в период полового созревания.

Частое мытье волос способствует повышению активности сальных желез на коже головы. В этом убежден директор медицинского центра Линн Годберг. Все потому, что частые процедуры высушивают кожу головы.

Эксперты назвали три основных фактора, которые определят, как часто необходимо мыть волосы.

Тип кожи – при слишком жирной или слишком сухой коже нужно мыть волосы дважды или раз в неделю.

via GIPHY

От частоты мытья зависит текстура волос. Если у человека толстый волос или кудрявые волосы, то это замедляет распространение кожного сала. Людям с таким типом волос рекомендуют мыть их раз в неделю. Людям с прямыми волосами эту процедуру необходимо делать два раза или больше.

При укладке или обработке волос его необходимо мыть реже.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь исследования Красота
Источник: 24 Канал
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