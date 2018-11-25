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      Как часто нужно посещать туалет: ученые назвали норму

      171 Читати новину українською
      Как часто нужно посещать туалет
      Как часто нужно посещать туалет / unsplash.com

      Врач рассказал, почему некоторые имеют регулярную потребность опорожнить мочевой пузырь, и сколько раз в день посещение туалета является нормой.

      Со слов доктора медицинских наук, профессора Рошини Раджапакса, в среднем человек чувствует позывы к мочеиспусканию 6-8 раз в день, но вполне нормально – где-то от 4 до 10 раз, передает Нealth.

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      Как часто хочется сходить "по-маленькому" – зависит от многих факторов: возраста, размера мочевого пузыря, количества выпитой жидкости (в частности, алкоголя и кофеина).

      via GIPHY

      Как известно, кофе заставляет чаще "бегать" в туалет. Если вы замечаете, что все же чаще ходите в туалет, чем обычно, стоит обратиться к врачу.

      Внезапные позывы помочиться, к примеру среди ночи, могут быть признаком гиперактивного мочевого пузыря. Такое состояние указывает на то, что мышцы стенок органа спазмированные и это провоцирует необходимость его опорожнить, даже когда объем мочи небольшой. Чтобы не просыпаться среди ночи – можно начать практиковать упражнения Кегеля, направленные на укрепление и тренировку мышц промежности.

      Если есть дискомфорт, который исчезает после испражнения, вероятно, у человека интерстициальный цистит, также известный как синдром болезненного мочевого пузыря. Поэтому если вы заметили что-то необычное в посещении туалета – обязательно пойдите к врачу.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье Медицина
      Источник: 24 Канал
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