Как часто нужно посещать туалет: ученые назвали норму

Врач рассказал, почему некоторые имеют регулярную потребность опорожнить мочевой пузырь, и сколько раз в день посещение туалета является нормой.

Со слов доктора медицинских наук, профессора Рошини Раджапакса, в среднем человек чувствует позывы к мочеиспусканию 6-8 раз в день, но вполне нормально – где-то от 4 до 10 раз, передает Нealth.

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Как часто хочется сходить "по-маленькому" – зависит от многих факторов: возраста, размера мочевого пузыря, количества выпитой жидкости (в частности, алкоголя и кофеина).

Как известно, кофе заставляет чаще "бегать" в туалет. Если вы замечаете, что все же чаще ходите в туалет, чем обычно, стоит обратиться к врачу.

Внезапные позывы помочиться, к примеру среди ночи, могут быть признаком гиперактивного мочевого пузыря. Такое состояние указывает на то, что мышцы стенок органа спазмированные и это провоцирует необходимость его опорожнить, даже когда объем мочи небольшой. Чтобы не просыпаться среди ночи – можно начать практиковать упражнения Кегеля, направленные на укрепление и тренировку мышц промежности.

Если есть дискомфорт, который исчезает после испражнения, вероятно, у человека интерстициальный цистит, также известный как синдром болезненного мочевого пузыря. Поэтому если вы заметили что-то необычное в посещении туалета – обязательно пойдите к врачу.

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