Ежедневно или раз в год: как часто надо убирать дома – инфографика

Знаете ли Вы, насколько часто следует менять простыни или чистить посудомоечную машину. Эксперты определили, как часто нужно убирать дома, чтобы техника и мебель прослужила как можно дольше.

Уборка – это не только помыть пол или, например, пропылесосить ковры. Есть еще очень много мелких вещей, которые занятые люди порой просто попускают.

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Как часто следует мыть духовку или протирать от пыли лампочки? На этот вопрос ответили специалисты из Института хорошего ведения хозяйства и даже составили четкий перечень домашних дел и частоты их проведения.

Всю домашнюю работу они разделили на несколько групп, в зависимости от регулярности.

Недвижимость 24 собрала советы специалистов в понятной инфографике.



Как часто надо убирать дома: инфографика