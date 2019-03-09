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      Ежедневно или раз в год: как часто надо убирать дома – инфографика

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      Как часто нужно убирать дома
      Как часто нужно убирать дома / Getty images

      Знаете ли Вы, насколько часто следует менять простыни или чистить посудомоечную машину. Эксперты определили, как часто нужно убирать дома, чтобы техника и мебель прослужила как можно дольше.

      Уборка – это не только помыть пол или, например, пропылесосить ковры. Есть еще очень много мелких вещей, которые занятые люди порой просто попускают.

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      Как часто следует мыть духовку или протирать от пыли лампочки? На этот вопрос ответили специалисты из Института хорошего ведения хозяйства и даже составили четкий перечень домашних дел и частоты их проведения.

      Всю домашнюю работу они разделили на несколько групп, в зависимости от регулярности.

      Недвижимость 24 собрала советы специалистов в понятной инфографике.

      прибирання вдома інфографіка
      Как часто надо убирать дома: инфографика

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      Теги: LifeStyle Новости недвижимости Здоровая жизнь Советы Инфографика Декор и дом
      Источник: 24 Канал
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