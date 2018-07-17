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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как часто нужно женщинам мыть интимную зону: основные правила

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Как часто нужно женщинам мыть интимную зону
Как часто нужно женщинам мыть интимную зону / brazilianestheticclinics.com

Интимная зона женщина требует особого ухода, поскольку при неправильном уходе можно помочь попасть инфекциям.

Лучше всего мыть интимную зону один раз в день, пишет Likar.info.

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Однако в некоторых особых случаях важно делать это чаще:

– во время менструального цикла;

– при наличии проблем с пищеварением, такие как диарея или недержание мочи;

– когда очень жарко и вы много потеете;

– если вы выполняете специальные медицинские назначения из-за инфекции или лечения.

Як часто потрібно жінкам мити інтимну зону

Как часто нужно женщинам мыть интимную зону

Основные правила ухода за интимной зоной

При мытье интимной зоны используйте чистую воду комнатной температуры, выполняйте движения рукой сверху вниз по направлению к прямой кишке. Старайтесь не использовать мыло, поскольку оно сушит слизистую оболочку. При очистке этой области не следует использовать мочалку, потому, что она может стать переносчиком бактерий.

Подмывайтесь только снаружи половых органов. Не стоит использовать противогрибковые кремы, таблетки, спринцевания при зуде или выделениях, если вам не назначил их врач.

Не варто використовувати протигрибкові креми

Не стоит использовать противогрибковые кремы

Не стоит разбрызгивать антисептический аэрозоль, он способен обжечь и нарушить чувствительность слизистой.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Женское здоровье
Источник: 24 Канал
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