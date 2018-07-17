Интимная зона женщина требует особого ухода, поскольку при неправильном уходе можно помочь попасть инфекциям.

Лучше всего мыть интимную зону один раз в день, пишет Likar.info.

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Однако в некоторых особых случаях важно делать это чаще:

– во время менструального цикла;

– при наличии проблем с пищеварением, такие как диарея или недержание мочи;

– когда очень жарко и вы много потеете;

– если вы выполняете специальные медицинские назначения из-за инфекции или лечения.

Как часто нужно женщинам мыть интимную зону

Основные правила ухода за интимной зоной

При мытье интимной зоны используйте чистую воду комнатной температуры, выполняйте движения рукой сверху вниз по направлению к прямой кишке. Старайтесь не использовать мыло, поскольку оно сушит слизистую оболочку. При очистке этой области не следует использовать мочалку, потому, что она может стать переносчиком бактерий.

Подмывайтесь только снаружи половых органов. Не стоит использовать противогрибковые кремы, таблетки, спринцевания при зуде или выделениях, если вам не назначил их врач.

Не стоит использовать противогрибковые кремы

Не стоит разбрызгивать антисептический аэрозоль, он способен обжечь и нарушить чувствительность слизистой.

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