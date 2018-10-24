Как часто принимать душ: факторы, которые нужно учитывать

Одни ходят в душ каждое утро и вечер, другие же принимают водные процедуры лишь несколько раз в неделю.

По мнению ученых, принимать душ вполне достаточно один раз в 2-3 дня, так как частое мытье нарушает микробиом на поверхности кожи, а это снижает иммунную защиту организма.

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Если реже принимать душ – бактерии и грязь будут быстро накапливаться, передает Сosmo. Кроме того, если слишком часто мыться – кожа станет сухой и могут появиться воспалительные процессы.

Но стоит учитывать и индивидуальные факторы, которые помогут скорректировать частоту посещения душа.

1. Пит может вызвать появление прыщиков и воспалений, особенно, если вы занимались в зале с макияжем. Поэтому после физических нагрузок нужно сразу же помыться.

2. Во влажном климате бактерии размножаются быстрее и мыться нужно чаще.

3. Нефильтрованная жесткая вода содержит различные минералы, вредные для кожи, из-за чего она может стать сухой и воспаленной.

4. Мыть голову рекомендуется раз в 2-3 дня, жирные волосы можно чаще, сухие – реже.

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