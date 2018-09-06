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Как Чемеров удается расширять радиоформаты

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Саша Чемеров с 1998 – в музиндустрии
Саша Чемеров с 1998 – в музиндустрии

Украинский продюсер и музыкант Саша Чемеров рассказал, как пытается инкрустировать новую музыку в радиоформаты.

Об этом говорится в интервью Екатерины Петренко для 24 канала: Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна Суміш и The Gitas

Чемеров в музиндустрии – с 1998-го. Продюсер сотрудничал с известными украинскими и российскими поп-исполнителями: Артуром Пирожковым, Ранетками, Quest Pistols, а сейчас продюсирует Агонь. Клипы на его песни набирают десятки миллионов просмотров в Youtube.

Радиоформаты позволяют определенный размер нового, а все остальное должно быть форматом, который, как говорится, все смогут слушать и никто от этого не будет напрягаться. То есть, ничего нового, ничего модного. Что я делаю? Я вкладываю в попсовые песни новые популярные стили. Актуальную новую музыку "вставляю" в попсовую музыку и тем самым расширяю формат радио. Пирожков сейчас звучит на всех радио. Мы меняем формат,
– прокомментировал Чемеров.

Читайте также: "Забить "Quest Pistols": продюсер группы "Агонь" рассказал, чем осенью будут удивлять фанатов

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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