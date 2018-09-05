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Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
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Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив

ЦРУ 72 Читати новину українською

Продажа арестованного имущества – любимая коррупционная чиновницкая схема, что действует при любой власти. Единственное, что меняется – формат и подходы. Изысканно и почти незаметно из бюджета вымывают миллиарды гривен. Конкурсы на государственной электронной площадке непрозрачные, а все попытки правоохранителей расследовать эти схемы заходят в тупик.

Государственное предприятие "Сетам" – мощный государственный монополист, через который продают все без исключения арестованное имущество в стране с 2016 года. Казалось бы – реформа, новая государственная электронная площадка, которая должна исключить коррупционную составляющую и неустанно наполнять бюджет. Но получилось все с точностью до "наоборот".

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Электронную торговую площадку "Сетам" запустили в 2014 году. Предприятие было создано с целью исключить коррупционную составляющую при продаже арестованного имущества.

Дорогое имущество, которое на рынке стоит в разы дороже, через государственное предприятие "Сетам" продают дешевле,
– заявил эксперт по закупкам Глеб Каневский.

Общую сумму ущерба правоохранители насчитали на больше, чем 1,5 миллиона гривен. Если присмотреться, как происходили торги, становится понятным, как работает система обводки государства вокруг пальца.

Странная история случилась с квартирой. Трехкомнатную квартиру на кольцевой дороге Киева с видом с 18 этажа сначала оценили в 700 тысяч гривен, отклонили предложение всех участников и выставили на продажу второй раз, уже меньше, чем за 600 тысяч гривен.

Все основания отклонений закрытые от человеческого глаза. Их невозможно увидеть, прочитать, даже получить на запрос,
– заместитель редактора проекта "Наши деньги" Юрий Николов.

Полиция расследует кто "сливал" ставки конкурентов заинтересованным лицам. Следователь поручил проверить компьютер, через который осуществлялось вмешательство в систему. Однако предоставили только справку о техническом состоянии самой системы. Затем суд предоставил право следователю на доступ ко всей информации по работе "Сетам". Однако, никаких подвижек в деле до сих пор не произошло.

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Бывшая база "Горлица", принадлежавшая советскому предприятию "Атек" – 6 гектаров земли в селе под Киевом, где имеют имения Порошенко, Тимошенко и много других власть имущих. На "Сетам" ее продали в 10 раз дешевле стоимости самой земли – 2,5 миллиона гривен, хотя стоимость только земель под "Горлицой" превышает 10 миллионов долларов. Сейчас в "Сетаме" значится, что торги прекращено. В конце концов, эти торги лишь фикция.

Следователи прямо отмечают, государственные исполнители вместе с оценщиками и работниками "Сетама" были в устойчивом преступном сговоре. Без одного из этих звеньев – схема была бы невозможной.

сетам
На территории базы караулят неизвестные охранники 

Почему "Сетам" продает арестованное или залоговое имущество, смотрите в программе.

Теги: ЦРУ Деньги Коррупция Рынок недвижимости
Источник: 24 канал
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