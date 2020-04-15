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      Как чиновники заработали миллиарды на закупках продуктов для тюрем

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      СБУ разоблачила миллиардные злоупотребления с государственными деньгами / Пресс-служба СБУ

      СБУ разоблачила незаконную схему проведения тендеров на закупку продуктов и других товаров для учреждений исполнения наказаний. Следователи зафиксировали миллиардные злоупотребления чиновников.

      Противоправную деятельность обнаружила Служба безопасности страны в сотрудничестве с Офисом генпрокурора, информирует пресс-служба СБУ.

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      Правоохранители обнаружили, что в 2017 – 2019 годах должностные лица Генеральной дирекции Государственной уголовно-исполнительной службы Украины незаконно проводили тендерные торги.

      На них чиновники по завышенным ценам закупили у компаний продукты и другие товары для учреждений исполнения наказаний на более чем 5 миллиардов гривен.

      Следователи установили, что победители торгов поставляли в исправительные учреждения опасные продукты. "В частности, мясо кур, рыбу и другие продукты ненадлежащего качества. Продукты не соответствуют требованиям, определенным в тендерной документации", – говорится в сообщении. При подготовке к продаже эту продукцию обрабатывали химическими веществами для придания ей товарного вида и увеличения веса.

      По предварительной информации, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет почти 1,4 миллиарда гривен. Продолжается досудебное расследование.

      СБУ разоблачила миллиардные злоупотребления с государственными деньгами при закупках продуктов

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Тюрьма Продукты Офис генпрокурора Расследования СБУ Служба безопасности Украины Деньги
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