19:14
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 20°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, 16 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Дети
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Как чрезмерная опека бабушек может навредить внукам

68 Читати новину українською
Как чрезмерная опека бабушек может навредить внукам
Как чрезмерная опека бабушек может навредить внукам / unsplash.com

Не всегда хорошо оставлять ребенка у бабушки, ведь она может и не заметить, как избалует ребенка, который потом станет неконтролируемым и капризным.

Психологи предостерегают, что гости у бабушки могут боком вылезти родителям, передает Nashamama.

1. Родители теряют свой авторитет – ребенок начинает игнорировать их методы воспитания.

Читайте также: "Диетические" газированные напитки крайне опасны для здоровья

2. У ребенка могут быть сбиты режимы дня и питания.

3. Ребенок возвращается из гостей у бабушки избалованный и закормленный сладостями.

4. Отношения внутри семьи могут начаться обостряться.

5. Все старания родителей в воспитании самостоятельности малыша исчезают. Ребенок отказывается делать простые вещи сам – завязывать шнурки, надевать шапочку, самостоятельно есть, и тому подобное.

6. Дом бабушки может стать для ребенка местом, где можно делать все, что угодно – есть сладкое до обеда, бросать фантики на пол, разбрасывать игрушки, приходить с улицы позже указанного времени.

Як надмірна опіка бабусь може нашкодити внукам

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Психология Дети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Я переработал со всеми, кого вы знаете, – продюсер Бебешко о Кузьме и нынешнем шоу-бизе
сегодня, 19:12 Я переработал со всеми, кого вы знаете, – продюсер Бебешко о Кузьме и нынешнем шоу-бизе
Катерина Петренко
Путешествия по Украине: первозданная Николаевщина, которую непременно стоит увидеть
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: первозданная Николаевщина, которую непременно стоит увидеть
Тетяна Бучок
Россия перекрыла Азов: что будет с Черным морем?
сегодня, 17:00 Россия перекрыла Азов: что будет с Черным морем?
Блог Медіа
Российские и иностранные артисты, которые отказались выступать в Крыму: список
сегодня, 16:07 Российские и иностранные артисты, которые отказались выступать в Крыму: список
Наталя Боднар
Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
сегодня, 15:00 Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
Віталій Кулик
Три запрета, которые разрушают психику ребенка
 25 июля , 09:27
3 типа матерей и как они влияют на будущее детей
 7 августа , 13:30
Что делать, если ребенок боится грозы
 1 августа , 21:28
Почему у детей ослабленный иммунитет: ответ педиатра
 13 августа , 14:34
Как уберечь детей от отравлений лекарствами и токсическими веществами: советы Супрун
 25 июля , 18:08
Как меняется ежедневный рацион ребенка с возрастом
 18 августа , 15:16
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук