Как чрезмерная опека бабушек может навредить внукам

Не всегда хорошо оставлять ребенка у бабушки, ведь она может и не заметить, как избалует ребенка, который потом станет неконтролируемым и капризным.

Психологи предостерегают, что гости у бабушки могут боком вылезти родителям, передает Nashamama.

1. Родители теряют свой авторитет – ребенок начинает игнорировать их методы воспитания.

Читайте также: "Диетические" газированные напитки крайне опасны для здоровья

2. У ребенка могут быть сбиты режимы дня и питания.

3. Ребенок возвращается из гостей у бабушки избалованный и закормленный сладостями.

4. Отношения внутри семьи могут начаться обостряться.

5. Все старания родителей в воспитании самостоятельности малыша исчезают. Ребенок отказывается делать простые вещи сам – завязывать шнурки, надевать шапочку, самостоятельно есть, и тому подобное.

6. Дом бабушки может стать для ребенка местом, где можно делать все, что угодно – есть сладкое до обеда, бросать фантики на пол, разбрасывать игрушки, приходить с улицы позже указанного времени.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.