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Как чрезмерное употребление творога влияет на здоровье: объяснения медиков

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Чрезмерное потребление сыра вредит здоровью
Чрезмерное потребление сыра вредит здоровью / Фото из открытых источников

Сыр – один из самых любимых продуктов в мире. Тысячи людей не могут утолить любовь к этому кисломолочному продукта, чем могут навредить здоровью.

Врачи и диетологи утверждают, что людям не стоит увлекаться активным потреблением сыра. По их словам, этот продукт может вызвать привыкание, что влияет на его количество в рационе человека. Кроме того, чрезмерное потребление творога может привести к ожирению.

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Недостатком кисломолочного продукта также является высокая калорийность. Многие виды сыров содержат до 70% жиров, которые повышают холестерин в крови. Именно из-за этого любители сыра могут не только поправиться, но и попасть в зону риска появления диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время медики уверяют: если есть сыр в нормованном количестве, он не повлияет на организм человека. Так, стоит употреблять не более 200 граммов продукта в неделю, чтобы не навредить здоровью.

Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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