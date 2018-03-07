Как чрезмерное употребление творога влияет на здоровье: объяснения медиков

Сыр – один из самых любимых продуктов в мире. Тысячи людей не могут утолить любовь к этому кисломолочному продукта, чем могут навредить здоровью.

Врачи и диетологи утверждают, что людям не стоит увлекаться активным потреблением сыра. По их словам, этот продукт может вызвать привыкание, что влияет на его количество в рационе человека. Кроме того, чрезмерное потребление творога может привести к ожирению.

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Недостатком кисломолочного продукта также является высокая калорийность. Многие виды сыров содержат до 70% жиров, которые повышают холестерин в крови. Именно из-за этого любители сыра могут не только поправиться, но и попасть в зону риска появления диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время медики уверяют: если есть сыр в нормованном количестве, он не повлияет на организм человека. Так, стоит употреблять не более 200 граммов продукта в неделю, чтобы не навредить здоровью.