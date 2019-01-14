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      Как чума помогла европейцам: ответ ученых

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      Чума оздоровила Европу
      Чума оздоровила Европу / eturbonews.com

      Группа археологов, антропологов и экономистов из университетов Огайо и Дарема пришла к выводу, что в Раннее Средневековье население Европы было здоровее, чем в более поздние века, вплоть до XIX века.

      Результаты исследования опубликовали в Medievalists.

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      Ученые несколько лет изучали более 15 000 скелетов в разных местах Европы. Исследователи обращали внимание на состояние зубов, рост людей и другие факторы, которые указывали на их режим питания и общее состояние здоровья.

      Чума оздоровила Європу
      Чума Юстиниана оздоровила Европу

      Выяснилось, что чума Юстиниана оздоровила население Европы, пережившее эпидемию. Поколение, родившееся сразу после болезни, имело доступ к большему количеству ресурсов, в том числе пищи, чем их предшественники. Кроме того, анализ костей указывает, что в последующие века здоровье только ухудшалось, несмотря на прогресс в медицине.

       
      Чума Юстиниана – что это?
      Первая по перечню пандемия чумы, начавшаяся в 541 году в Восточной Римской империи во времена правления императора Юстиниана, которая и названа его именем (иногда Юстинианова чума).

      "Ухудшения связаны с увеличением плотности населения, ростом социального неравенства, а также с малым ледниковым периодом XIV-XIX веков, – пояснил профессор Йорг Бет, ведущий исследователь.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования История
      Источник: 24 Канал
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