Как цвета влияют на психику ребенка

Дети знакомятся с цветами задолго до того, как узнают их названия. Психологи убеждают, что цвет одежды влияет на самооценку, здоровье, самочувствие ребенка и его восприятие другими людьми.

Поэтому родителям необходимо тщательнее выбирать одежду, игрушки, мебель, и тому подобное.

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1. Красный цвет

Он вызывает чрезмерную активность даже у самых спокойных детей. Поэтому лучше, чтобы этот цвет был в игровой комнате. В гардеробе мальчика красный цвет просто необходим. Чрезмерное использование красного цвета может сформировать у ребенка железный характер и он будет сам решать, как ему поступить.

2. Желтый цвет

Это цвет гармонии. Он способен вызывать у взрослого радостные чувства. Желтый цвет способен повлиять на концентрацию внимания. Он стимулирует аппетит.

Желтый цвет

3. Зеленый цвет

Он влияет на развитие и перемены в характере у детей, побуждает к обучению и познанию мира. Зеленый цвет придает уверенность ребенку, смелость. Для детей-флегматиков зеленый цвет нежелательно использовать, поскольку ребенок может потерять активность.

4. Голубой цвет

Голубые оттенки расслабляют и успокаивают ребенка, помогают снять напряжение в конце дня. Перенасыщение голубым вызывает ощущение отчуждения и холода.



Голубой цвет

5. Синий цвет

Этот цвет способен привлечь детское внимание к чему-либо конкретно. Эмоциональным мальчикам этот цвет поможет держать себя в руках. Синий цвет усилит их мужество, снимет напряжение.

Но его не стоит активно использовать в одежде необщительных детей.

6. Оранжевый цвет

Этот оттенок поможет ребенку стать более общительным. Выбирать оттенки оранжевого нужно в гостиной или кухне, то есть там, где собираются люди. Так ребенку будет проще научиться общаться с другими людьми. Этот цвет влияет на возбуждение аппетита.

Оранжевый цвет помогает ребенку скоротать время в одиночестве.



Оранжевый цвет

7. Белый цвет

Он нейтрален по своему влиянию и восприятию. Его сила в открытости миру, это цвет искренности, чистоты и наивности. Однако его необходимо использовать умеренно.

8. Фиолетовый цвет

Он вызывает у ребенка ощущение внутренней гармонии и покоя. Он также развивает творчество и фантазию.

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