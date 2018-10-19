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      Как цвета влияют на психику ребенка

      84 Читати новину українською
      Как цвета влияют на психику ребенка
      Как цвета влияют на психику ребенка / theconversation.com

      Дети знакомятся с цветами задолго до того, как узнают их названия. Психологи убеждают, что цвет одежды влияет на самооценку, здоровье, самочувствие ребенка и его восприятие другими людьми.

      Поэтому родителям необходимо тщательнее выбирать одежду, игрушки, мебель, и тому подобное.

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      1. Красный цвет

      Он вызывает чрезмерную активность даже у самых спокойных детей. Поэтому лучше, чтобы этот цвет был в игровой комнате. В гардеробе мальчика красный цвет просто необходим. Чрезмерное использование красного цвета может сформировать у ребенка железный характер и он будет сам решать, как ему поступить.

      2. Желтый цвет

      Это цвет гармонии. Он способен вызывать у взрослого радостные чувства. Желтый цвет способен повлиять на концентрацию внимания. Он стимулирует аппетит.

      Жовтий колір

      Желтый цвет

      3. Зеленый цвет

      Он влияет на развитие и перемены в характере у детей, побуждает к обучению и познанию мира. Зеленый цвет придает уверенность ребенку, смелость. Для детей-флегматиков зеленый цвет нежелательно использовать, поскольку ребенок может потерять активность.

      4. Голубой цвет

      Голубые оттенки расслабляют и успокаивают ребенка, помогают  снять напряжение в конце дня. Перенасыщение голубым вызывает ощущение отчуждения и холода.

      Блакитний колір
       Голубой цвет

      5. Синий цвет

      Этот цвет способен привлечь детское внимание к чему-либо конкретно. Эмоциональным мальчикам этот цвет поможет  держать себя в руках. Синий цвет усилит их мужество, снимет напряжение.

      Но его не стоит активно использовать в одежде необщительных детей.

      6. Оранжевый цвет

      Этот оттенок поможет ребенку стать более общительным. Выбирать оттенки оранжевого нужно в гостиной или кухне, то есть там, где собираются люди. Так ребенку будет проще научиться общаться с другими людьми. Этот цвет влияет на возбуждение аппетита.

      Оранжевый цвет помогает ребенку скоротать время в одиночестве.

      Помаранчевий колір
      Оранжевый цвет

      7. Белый цвет

      Он нейтрален по своему влиянию и восприятию. Его сила в открытости миру, это цвет искренности, чистоты и наивности. Однако его необходимо использовать умеренно.

      8. Фиолетовый цвет

      Он вызывает у ребенка ощущение внутренней гармонии и покоя. Он также развивает творчество и фантазию.

      via GIPHY

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      Теги: Здоровье Психология Дети
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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