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      Как дать вторую жизнь старым и ненужным вещам: интересные идеи

      94 Читати новину українською

      Ежегодно в мире продают 70 миллионов тонн одежды. Но все больше становится тех, кто борется с этим бездумным потреблением. Сторонников рационализма на планете каждый год становится больше на один процент. Ведь это важно не только для кошелька, но и для экологии. Понемногу эту идею начинают поддерживать украинцы.

      Украинцы активно начали давать вторую жизнь уже отслужившим вещам. И связано это вовсе не с трудностями. Ищут качество и пытаются спасти планету.

      Читайте также: Повышение экоштрафов в 100 раз – путь к сохранению здоровья нации

      В YouTube блогеры, которые рассказывают, как стильно выглядеть с секонд-хенда, собирают сотни тысяч просмотров.

      Топ-покупки из секонд-хенда: видео Irin Symchych

      В секонд-хенде можно приобрести, к примеру, горнолыжную куртку за 100 гривен, а рубашку и кофточку – за 82 гривны. Все вещи в хорошем состоянии.

      Однако последователи разумного потребления даже отходам из секондов нашли применение. Четыре года Олег Звонарев и Аня Сигорская занимаются апсайклингом – меняют применение старых вещей. В их случае шьют сумки из старых курток. Хоть это и сложнее, чем создать вещь из куска новой кожи.

      рюкзаки
      Сумки из старых курток

      На создание одного рюкзака тратят десять часов. Поэтому и себестоимость даже больше, чем у сумки из обычного магазина. Частично это из-за того, что качество вещи должно быть высочайшим.

      Их можно нагружать, шлейки выдерживают, не вырываются. Само изделие держит форму и не пропускает влагу,
      – рассказывает основательница бренда рюкзаков Анна Сигорская.

      И качество позволяет наносить планете меньше вреда.

      Этот рюкзак может эксплуатироваться в течение трех или четырех лет. И делается это для того, чтобы было меньше потребление. Чем реже человек выбрасывает вещи и покупает новые изделия, тем это лучше для окружающей среды,
      – объяснил основатель бренда рюкзаков Олег Звонарев.

      Те же, кто не решаются на такие шаги, могут начать с простого. Выбросить или лучше отдать все лишнее. То, что не приносит вам удовольствие. А перед тем, как покупать, семь раз подумайте, не будет ли это еще одной парой джинсов, которую вы оденете всего несколько раз за сезон.

      Сколько времени разлагается различный мусор: смотрите инфографику:

      сміття

      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Здоровая жизнь Экология
      Источник: 24 канал
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