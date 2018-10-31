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      Как деятельность людей уничтожает мир животных: шокирующие данные

      108 Читати новину українською
      В Украине вы уже не найдете тюленей-монахов
      В Украине вы уже не найдете тюленей-монахов / Фото из открытых источников

      В мире количество популяций млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и рыб сократилось за последние 40 лет более чем наполовину – на 60%.

      Такие впечатляющие данные представили эксперты Всемирного фонда природы WWF. Это исследование едва ли не самое большое, которое касается состояния и количества популяций в мире.

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      Во время исследования ученые проанализировали данные 16 704 популяций 4 005 видов по 1970-2014 годы.

      Где быстрее всего исчезают виды животных

      Наиболее резкое сокращение наблюдается в Южной и Центральной Америке, там разновидность фауны сократилось аж на 89% с 1970-го года.

      Наиболее уязвимыми оказались пресноводные виды, численность популяций которых сократилась на 83%.

      Несмотря на то, что снижение численности популяции особенно стремительно в южном полушарии, не обошло оно также и европейский континент.

      Главная причина уничтожения мира животных – человеческая деятельность

      Среди основных причин стремительной потери биоразнообразия в мире ученые называют "Большое ускорение". Это явление началось с 1950 года, когда деятельность человека стала стремительно рости (добыча полезных ископаемых, урбанизация, увеличение количества населения), в то же время это спровоцировало резкое увеличение спроса на энергию и территорию и привело к беспрецедентным изменениям на планете.

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      Ученые также считают, что человечество вступает в новую геологическую эпоху – антропоцена — когда именно действия человека меняют климат, биоразнообразие и окружающую среду в целом.

      Какие виды животных потеряла Украина

      Одна из последних украинских потерь – это осетр европейский, которого еще называют атлантическим. А также в Украине за последние полвека исчезли тюлень-монах, длиннокрыл обычный и суслик европейский.

      Угроза исчезновения видов еще никогда не была столь серьезной, как сегодня. И к сожалению, мало кто понимает, как тесно мы связаны с сетью жизни, которую называют биоразнообразием. Быстрее всего исчезают виды связанные с пресноводными экосистемами. Одна из последних украинских потерь – это осетр европейский, которого еще называют атлантическим. Этот вид пережил динозавров и масштабное вымирание видов на планете, однако был уничтожен в результате деятельности человека. Сегодня на очереди исчезновения – следующие виды осетровых,
      – говорит Ольга Денищик, координатор пресноводного направления WWF в Украине.

      Чтобы привлечь внимание украинцев к потере биоразнообразия, команда WWF в Украине инициировала кампанию "Пропавшие страницы. 404", где рассказывает о видах, которые больше не существуют в Украине.

      "Мы чуть ли не каждый день встречаем страницу 404 в сети, то есть такую, которая по каким-то причинам больше не существует. В дикой природе Украины, к сожалению, так же есть такие страницы. Поэтому мы использовали эту идею, чтобы наглядно показать, каких страниц мира дикой природы Украины больше не существует. Присоединиться к кампании очень легко — для этого достаточно распространить информацию среди своих друзей, в частности через социальные сети. Если вы готовы на большее — приглашаем изменить свой образ жизни на более щадящий с точки зрения использования природных ресурсов", – говорит Мария Закалюжная, кооординатор кампании "Живая планета" 2018 в Украине.


      В Украине инициировала кампанию "Пропавшие страницы. 404"

      Ознакомиться с отчетом WWF "Живая планета" можно здесь.

      Теги: Новости Украины LifeStyle мир животных Путешествия Экология
      Источник: 24 Канал
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