Как действовать украинцам, если в платежках за газ есть лишние суммы: совет эксперта

В октябре 2018 года украинцы в своих платежках за газ обнаружили лишние цифры, например, обычно платили четыре сотни гривен, а тут больше тысячи. И это без всяких объяснений.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал член экспертного совета ВОО "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" Алексей Хабатюк.

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По его словам, сначала потребителю нужно заплатить только за ту часть, которую он считает обоснованной. Например, если у него в счете стоит 103 куба газа, которые ему досчитали из коэффициента, а по счетчику у него было 100 кубов, то соответственно, потребитель может оплатить только 100 кубов газа.

После этого он должен обратиться в первую очередь к поставщику, то есть к "Газбуду" с письмом. В частности он может это сделать в письменной форме или через личный кабинет на сайте и написать жалобу. С содержанием жалобы можно ознакомиться на сайте. После эту жалобу нужно отправить в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ). Эта организация контролирует деятельность облгаза и "Газбуда" и должна отреагировать на вашу жалобу,

– заявил Хабатюк.

По мнению эксперта, НКРЭ должна принять жесткие и действенные меры в отношении этих нарушений. Ведь они приобрели массовый характер.

Человек может расторгнуть договор с поставщиком газа. Есть определенная процедура смены поставщика, которую можно сделать уже сегодня. Компания "Нафтогаз" занимается этим бесплатно, у нас есть определенное количество клиентов, которое перешло от "Газбуда", и теперь мы поставляем им газ,

– сказал член экспертного совета ВОО "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли".

Если людей заставляют покупать счетчики, это абсолютное нарушение закона. Счетчики, которые стоят у бытовых потребителей, устанавливаются и заменяются самим облгазом и за его счет. Любое требование заменить счетчик, который был обычным, на цифровой или любой другой – это незаконно.