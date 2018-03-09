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Как делать растяжку: простой комплекс упражнений от Аниты Луценко

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Анита Луценко
Анита Луценко / Фото из Іnstagram

Растяжка сделает ваше тело более гибким, а движения более гладкими. Растягиваться надо после разминки, тогда вы сможете улучшить эффективность упражнений, не травмируя мышцы и связки.

Фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко показала простой комплекс упражнений на растяжку.

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Смотрите видео, как делать растяжку:

"Для меня растяжка – это часть тренировки не менее важная, чем сама тренировка!" – говорит Анита.

Фитнес-тренер советует делать все движения по 10 раз в динамике и все задерживать по 1 минуте. По словам Луценко, от этих упражнений тело становится гибким, и не сжимаются мышцы от напряжения.

Такой коротенький комплекс лучше делать в конце после тренировки.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Фитнес
Источник: 24 Канал
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