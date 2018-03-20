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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Как депутаты пытаются сами себе запретить носить оружие на работу: видео из Рады

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поручил комитету срочно рассмотреть проект о запрете ношения оружия в парламенте. Этот документ позволит Государственной службе охраны обыскивать нардепов.

Не все народные депутаты согласны с тем, что УГО имеет право их обыскивать, отметила корреспондент 24 Канала в прямом эфире.

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Противники закона отмечают, что есть закон о неприкосновенности. Поэтому процедура обыска должна носить добровольный характер.

Однако, комитет поддержал инициативу и рекомендует принять законопроект о запрете ношения оружия в парламенте.

Есть решение комитета рекомендовать за основу и в целом. Хотя я думаю, что будет проголосовано исключительно за основу, ведь в целом голосов, мне кажется, не наберется,
– сказал нардеп Иван Винник.

Предложенный законопроект в случае его принятия будет касаться не только Верховной Рады, но и всех государственных учреждений, где есть государственная охрана (УГО). Там только представители УГО будут иметь право носить с собой оружие. У всех остальных – чиновников, нардепов, украинских граждан – такого права не будет.

Интересно, что некоторые народные депутаты имеют официальные разрешения на огнестрельное оружие и вполне легально могут ходить с ней, в том числе и в стенах парламента. Так, представитель "Народного фронта" Сергей Пашинский имеет наградный пистолет "Glock". Его коллега по фракции Игорь Котвицкий получил от министра внутренних дел Арсена Авакова подарок – 6 единиц оружия. В 2014 году владельцем пистолета "Форт 17-03" стал Михаил Ноняк. Юрий Тимошенко – награжден пистолетом "Форт 17", а Владимир Шкварилюк получил от Авакова "Форт 17-03". "Свободовец" Олег Осуховский имеет "Форт 17-05". Андрей Левус из "Народного фронта" является владельцем пистолета "Форт 17-05". "Бютовец" Андрей Сенченко легально владеет пистолетом "Glock 17". Андрей Парубий и Николай Княжицкий также имеют "Форт 17-05".

Теги: Новости Украины Законопроект Верховная Рада Оружие
Источник: 24 Канал
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