Как детская травма влияет на развитие мозга: исследования ученых

Ученые обнаружили, что у детей, переживших стресс в возрасте до 5 лет, меньший объем серого вещества головного мозга, чем у их сверстников.

Нидерландские исследователи убеждены, что такие изменения ускоряют развитие головного мозга и способствуют его зрелости, пишет Scientific Reports.

Читайте также: Как защитить ребенка от травм: советы врача

При стрессе в организме выделяются стероидные гормоны глюкокортикоиды, которые модулируют работу рецепторов в префронтальной коре, гиппокампе и миндалевидном теле – участках мозга, отвечающих за когнитивные процессы и регуляцию эмоциональных состояний.

В исследовании приняли участие 37 детей, родители которых предоставили подробную информацию о стрессовых событиях каждого из них в возрасте до 14 лет.

Ученые также собрали информацию о том, как часто родители играли с ребенком (до 5 лет) и том, сколько друзей и врагов было в подростковом возрасте.

Эксперимент показал, что стресс, который дети пережили до пяти лет, уменьшил объем серого вещества в субкортикальных отделах и префронтальной коре.

Стресс, который дети пережили в возрасте от 5 до 14 лет, не повлиял на объем серого вещества. В подростковом возрасте важную роль сыграл социальный стресс. У участников, которые сообщали о том, что их не любят одноклассники, уменьшался объем серого вещества.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многом другом – читайте в разделе Здоровье.