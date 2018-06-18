19:02
18 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
27°C 18°C
  • вторник
    28°C 18°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети

Как детская травма влияет на развитие мозга: исследования ученых

52 Читати новину українською
Травма в детском возрасте ускоряет развитие мозга
Травма в детском возрасте ускоряет развитие мозга / winstonpersonalinjury.com

Ученые обнаружили, что у детей, переживших стресс в возрасте до 5 лет, меньший объем серого вещества головного мозга, чем у их сверстников.

Нидерландские исследователи убеждены, что такие изменения ускоряют развитие головного мозга и способствуют его зрелости, пишет Scientific Reports.

Читайте также: Как защитить ребенка от травм: советы врача

При стрессе в организме выделяются стероидные гормоны глюкокортикоиды, которые модулируют работу рецепторов в префронтальной коре, гиппокампе и миндалевидном теле – участках мозга, отвечающих за когнитивные процессы и регуляцию эмоциональных состояний.

В исследовании приняли участие 37 детей, родители которых предоставили подробную информацию о стрессовых событиях каждого из них в возрасте до 14 лет.

Ученые также собрали информацию о том, как часто родители играли с ребенком (до 5 лет) и том, сколько друзей и врагов было в подростковом возрасте.

Эксперимент показал, что стресс, который дети пережили до пяти лет, уменьшил объем серого вещества в субкортикальных отделах и префронтальной коре.

Стресс, который дети пережили в возрасте от 5 до 14 лет, не повлиял на объем серого вещества. В подростковом возрасте важную роль сыграл социальный стресс. У участников, которые сообщали о том, что их не любят одноклассники, уменьшался объем серого вещества.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многом другом – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Дети Здоровье Здоровая жизнь исследования Беременность и дети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пляжи и открытые бассейны Киева: цены, недостатки и преимущества
сегодня, 18:01 Пляжи и открытые бассейны Киева: цены, недостатки и преимущества
Настя Сукач 9544
Навіщо було бити представників ЛГБТ-парадів?
сегодня, 17:01 Навіщо було бити представників ЛГБТ-парадів?
Дід Панас 561
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 10:00 Как вывести 16 видов пятен
Освободить Сенцова: отпустит ли Путин украинского пленника?
сегодня, 16:02 Освободить Сенцова: отпустит ли Путин украинского пленника?
Інна Жолобович 201
Зачистки олигархата в Армении: что держат у себя местные олигархи
сегодня, 15:01 Зачистки олигархата в Армении: что держат у себя местные олигархи
Блог Соцмережі 1249
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук