Как действовать при инсульте: полезные советы

Понимаете о чем я? Инсульт.

Инсульт – внезапное нарушение кровоснабжения мозга. Говоря по простому, это когда кровь по той или иной причине не поступает к участку мозга, клетки которого страдают. В зависимости от участка, человек теряет функции, иногда – жизненно важные.

Ключ к спасению – быстрое выявление и срочно в больницу. Теперь тезисами.

Когда подозревать?

При любых (!) внезапных нарушениях функций тела. Отказала рука/нога, ослеп, дезориентирован, кружится и остро болит голова.

Это точно повод беспокоиться? Что делать?

Если нарушения критичны (например, человек внезапно ослеп или потерял сознание) – немедленно вызывайте скорую по телефону 103.

Но очень опасны некритичные нарушения, на них часто не обращают внимания. Если у вас есть хотя бы малейшие сомнения, протестируйте человека по алгоритму FAST. Объясните, чем вы обеспокоены и попросите выполнить несколько простых действий.

F, Face, лицо. Попросите улыбнуться. Асимметрия улыбки – вызов 103!

A, Arms, руки. Попросите одновременно поднять обе руки. Не получилось одновременно – 103!

S, Speech, речь. Попросите сказать простое предложение, например: "Я поделюсь этим постом". Не получилось внятно – звони в скорую!

T, Time, время. Скорость реакции важна для выживания.

"Провал" хотя бы одного из пунктов – повод вызвать скорую. И всегда лучше перестраховаться: better safe than sorry!

Что делать, пока едет скорая?

1. Доступ воздуха, ослабить давящую одежду, исключить нагрузки

2. Контроль сознания, дыхания (если проходили тренинг)

3. Не давать есть/пить/лекарства.

Мы живем в непростое время, но ежедневные вызовы никуда не делись. Давайте будем внимательны друг к другу! И компетентны!

