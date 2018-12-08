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      Как действовать при инсульте: полезные советы

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      Инсульт: первые симптомы и что делать при инсульте
      Инсульт: первые симптомы и что делать при инсульте / comments.ua

      Военное положение – это пугающе, но что, если я скажу, что есть не менее страшная опасность? И что она уже здесь. А что, если я скажу, что порядка 110 000 украинцев в течении следующего года пострадают, а некоторые – погибнут?

      Понимаете о чем я? Инсульт.

      Инсульт  внезапное нарушение кровоснабжения мозга. Говоря по простому, это когда кровь по той или иной причине не поступает к участку мозга, клетки которого страдают. В зависимости от участка, человек теряет функции, иногда – жизненно важные.

      Ключ к спасению быстрое выявление и срочно в больницу. Теперь тезисами.

      Когда подозревать?

      При любых (!) внезапных нарушениях функций тела. Отказала рука/нога, ослеп, дезориентирован, кружится и остро болит голова.

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      Это точно повод беспокоиться? Что делать?

      Если нарушения критичны (например, человек внезапно ослеп или потерял сознание) немедленно вызывайте скорую по телефону 103.
      Но очень опасны некритичные нарушения, на них часто не обращают внимания. Если у вас есть хотя бы малейшие сомнения, протестируйте человека по алгоритму FAST. Объясните, чем вы обеспокоены и попросите выполнить несколько простых действий.

      F, Face, лицо. Попросите улыбнуться. Асимметрия улыбки – вызов 103!
      A, Arms, руки. Попросите одновременно поднять обе руки. Не получилось одновременно 103!
      S, Speech, речь. Попросите сказать простое предложение, например: "Я поделюсь этим постом". Не получилось внятно звони в скорую!
      T, Time, время. Скорость реакции важна для выживания.

      "Провал" хотя бы одного из пунктов повод вызвать скорую. И всегда лучше перестраховаться: better safe than sorry!

      Что делать, пока едет скорая?

      1. Доступ воздуха, ослабить давящую одежду, исключить нагрузки
      2. Контроль сознания, дыхания (если проходили тренинг)
      3. Не давать есть/пить/лекарства.

      Мы живем в непростое время, но ежедневные вызовы никуда не делись. Давайте будем внимательны друг к другу! И компетентны!

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      Автор: Все про здоровье
      Теги: Здоровье Публикации
      Источник: 24 Канал
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