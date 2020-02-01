Как дезертир, который 5 лет скрывался в России, пытался вернуться в Украину

На Житомирщине задержали дезертира, который 5 лет скрывался от следствия. После отпуска он не вернулся на службу, а сбежал в Россию.

Сотрудники СБУ задержали его в отделении Государственной миграционной службы, где он пытался получить поддельный паспорт. Об этом пишет "Униан" со ссылкой на слова руководителя пресс-службы СБУ в Житомирской области Ирины Мартынюк.

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Задержали на предложении взятки чиновнику миграционной службы, экс-работницу МВД и бывшего контрактника Госпогранслужбы, который находился в розыске за дезертирство,

– заявила Мартынюк.

В марте 2015 года военный Житомирского пограничного отряда после отпуска не вернулся на службу. Мужчина уехал в Россию, где скрывался от следствия.

И недавно решил вернуться в Украину. Для этого его жена – бывшая полицейская – предложила взятку представителю миграционной службы. Чиновник должен был содействовать в оформлении для предателя фиктивного паспорта и индивидуального налогового номера с новыми данными.

Чтобы получить фальшивые документы, мужчина незаконно пересек границу с Россией и прибыл в Украину. Дезертира и его жену задержали в отделении Государственной миграционной службы Житомирщины. Они пришли туда, чтобы получить обещанные "документы".