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      Как дезертир, который 5 лет скрывался в России, пытался вернуться в Украину

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      На Житомирщине задержали дезертира, который 5 лет прятался в РФ / sud.ua

      На Житомирщине задержали дезертира, который 5 лет скрывался от следствия. После отпуска он не вернулся на службу, а сбежал в Россию.

      Сотрудники СБУ задержали его в отделении Государственной миграционной службы, где он пытался получить поддельный паспорт. Об этом пишет "Униан" со ссылкой на слова руководителя пресс-службы СБУ в Житомирской области Ирины Мартынюк.

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      Задержали на предложении взятки чиновнику миграционной службы, экс-работницу МВД и бывшего контрактника Госпогранслужбы, который находился в розыске за дезертирство,
      – заявила Мартынюк.

      В марте 2015 года военный Житомирского пограничного отряда после отпуска не вернулся на службу. Мужчина уехал в Россию, где скрывался от следствия.

      И недавно решил вернуться в Украину. Для этого его жена – бывшая полицейская – предложила взятку представителю миграционной службы. Чиновник должен был содействовать в оформлении для предателя фиктивного паспорта и индивидуального налогового номера с новыми данными.

      Чтобы получить фальшивые документы, мужчина незаконно пересек границу с Россией и прибыл в Украину. Дезертира и его жену задержали в отделении Государственной миграционной службы Житомирщины. Они пришли туда, чтобы получить обещанные "документы".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Госпогранслужба Полиция Государственная миграционная служба Новости Житомира
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