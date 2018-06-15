Как долго бактерии и вирусы живут в помещении

На каждом квадратном сантиметре кожи можно найти до 100 тысяч микроорганизмов. А когда человек чихает, то капельки жидкости с бактериями и вирусами разлетаются почти на метр.

Об этом рассказал микробиолог из Нью-Йоркского университета Филипп Тьерно, передает Рорѕсі.

"Продолжительность жизни микроорганизма зависит от множества факторов. Вирусам для размножения нужно попасть в клетку другого организма. Поэтому за его пределами они живут меньше, чем бактерии. Хотя они все равно выживают на различных домашних поверхностях", – отметил он.

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Насчет бактерий, то они могут размножаться вне организма, поэтому живут дольше. На продолжительность жизни вирусов и бактерий влияют влажность и температура.

Ни один микроб не выживет на сухих поверхностях с влажностью менее 10%. Бактерии активно размножаются при наличии каких-либо питательных веществ – частиц пищи, клеток кожи, крови, слизи и прочего.

В частности, губка для мытья посуды – "рай" для жизни и размножения микроорганизмов. Такие бактерии как мезофилі живут дольше, ведь лучше всего размножаются при комнатной температуре.

Кишечная палочка, которую может содержать мясной фарш, при комнатной температуре и нормальной влажности живет от нескольких часов до суток. Калицивирусі, которые вызывают кишечный грипп, живут от нескольких дней до нескольких недель. А вот вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) на открытом воздухе погибает почти мгновенно.

Чтобы пережить неблагоприятные условия, некоторые микроорганизмы формируют плотную оболочку. В виде спор бактерии выдерживают экстремальные температуры и влажность.

Бактерия золотистого стафилококка, который вызывает инфекционно-токсический шок, пищевые отравления, живет в оболочке на сухой одежде несколько недель. А бактерия антракса, которая является возбудителем сибирской язвы в виде спор может жить сотни лет.

Но не стоит паниковать. Чтобы защитить себя от всевозможных бактерий – чаще мойте руки и протирайте дезинфицирующими средствами дверные ручки, кухонные столы, раковину и прочее.

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