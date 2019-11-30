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      Как долго будет действовать закон о регулировании СМИ в Украине: ответ министра культуры

      23 Читати новину українською
      Владимир Бородянский / ukrinform.ua

      Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что большинство норм закона по урегулированию деятельности СМИ в Украине будут действовать только во время войны в Украине.

      Об этом Владимир Бородянский рассказал в интервью "Зеркалу недели".

      К теме: Бородянский объяснил, кто сможет лишить журналистов статуса

      По его словам, большая часть норм так называемого закона о дезинформации будет действовать только до тех пор, пока не будут деоккупированы украинские территории.

      Многие меня спрашивают: мол, почему мы делаем то, чего нет в Европе? Но в Европе нет войны, а у нас она есть,
      – пояснил министр.

      Отметим, Бродянський также заявлял, что информационное поле нужно защищать на законодательном уровне от манипуляций и ложной информации, а журналистов – от давления. По его словам, это станет возможным только после введения соответствующих норм и поправок к законам.

      Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Конечный срок разработки законопроекта – 31 декабря 2019 года.

      Что должны предусматривать эти законопроекты?

      • Положения о требованиях и стандартах новостей;
      • механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, опровержения информации;
      • положение о запрете физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине;
      • усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.



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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Журналисты Министерство культуры, молодежи и спорта Медиа СМИ Владимир Бородянский
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