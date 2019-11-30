Как долго будет действовать закон о регулировании СМИ в Украине: ответ министра культуры

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что большинство норм закона по урегулированию деятельности СМИ в Украине будут действовать только во время войны в Украине.

Об этом Владимир Бородянский рассказал в интервью "Зеркалу недели".

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По его словам, большая часть норм так называемого закона о дезинформации будет действовать только до тех пор, пока не будут деоккупированы украинские территории.

Многие меня спрашивают: мол, почему мы делаем то, чего нет в Европе? Но в Европе нет войны, а у нас она есть,

– пояснил министр.

Отметим, Бродянський также заявлял, что информационное поле нужно защищать на законодательном уровне от манипуляций и ложной информации, а журналистов – от давления. По его словам, это станет возможным только после введения соответствующих норм и поправок к законам.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Конечный срок разработки законопроекта – 31 декабря 2019 года.

Что должны предусматривать эти законопроекты?

Положения о требованиях и стандартах новостей;

механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, опровержения информации;

положение о запрете физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине;

усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.





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