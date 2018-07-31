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Как долго можно хранить продукты в холодильнике: инфографика

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Сколько времени можно хранить продукты в холодильнике
Сколько времени можно хранить продукты в холодильнике / wamiz.com

Немало людей ставят продукты и блюда в холодильник, чтобы увеличить их срок потребления. Но основные продукты питания через несколько дней начнут терять свои полезные свойства.

Молочные продукты

Открытое молоко не стоит хранить в холодильнике дольше 3-5 суток. А твердый сыр можно потреблять до 2-3 недель, если вы его положите в пергаментную бумагу.

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Яйца

Свежие яйца можно хранить от 2 до 5 недель. А блюда с яйцами лучше съесть в течение 1-2 суток.

 

Мясо

Свежее, жареное, печеное и вареное мясо можно хранить от 3 до 5 суток. А вот свежий фарш лучше использовать в течение 1-2 суток.

Птица

Целая птица или части может сохраняться в течение 1-2 суток. Готовое блюдо из курицы можно хранить до 4 суток.

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Колбасные изделия

Герметично упакованные колбасные изделия можно хранить до 2 недель. А вот распакованную или порезанную колбасу лучше съесть в течение 3-5 дней.

Овощи

До 7 суток можно хранить фасоль, огурцы, брокколи и перец. До 14 дней в холодильнике может полежать свекла, сельдерей, кукуруза и морковь.

Фрукты

Ягоды лучше хранить в течение 2-3 суток. Что касается авокадо, то его можно держать в холодильнике до 10 суток, цитрусовые – до 3 недель.

Скільки часу можна зберігати продукти у холодильнику

Сколько времени можно хранить продукты в холодильнике

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Инфографика Советы Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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