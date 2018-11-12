Как должен спать ребенок до 1 года: ответ Комаровского
С появлением ребенка в семье молодые родители начинают слушать советы своих друзей, бабушек и дедушек и других людей, как нужно обращаться с младенцами.
Врач Евгений Комаровский объяснил, в каком положении должен спать ребенок, говорится в сообщении в Instagram.
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Он отметил, что ребенок до года должен спать только на спине.
Такой сон уменьшает вероятность синдрома внезапной смерти младенца.
Сейчас медики не могут однозначно ответить, почему это происходит. Одна из первопричин – внезапная остановка дыхания.
Как должен спать ребенок до 1 года
Какие факторы увеличивают риск развития синдрома:
- пол, чаще мальчики
- возраст – в 2-4 месяца;
- период года – зима;
- двойня;
- недоношенность.
Какие факторы можно учесть, чтобы уберечься от синдрома внезапной смерти младенцев
Какие факторы можно учесть, чтобы уберечься от синдрома:
• возраст матери моложе 18 лет;
• интервал между беременностями – меньше года;
• никотин, алкоголь, наркотики (и во время беременности, и после нее).
• сон ребенка в одной постели со взрослыми;
• мягкий матрас, посторонние предметы в постели (подушки и т. п.);
• перегрев.
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