Как должен спать ребенок до 1 года: ответ Комаровского

С появлением ребенка в семье молодые родители начинают слушать советы своих друзей, бабушек и дедушек и других людей, как нужно обращаться с младенцами.

Врач Евгений Комаровский объяснил, в каком положении должен спать ребенок, говорится в сообщении в Instagram.

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Он отметил, что ребенок до года должен спать только на спине.

Такой сон уменьшает вероятность синдрома внезапной смерти младенца.

Синдром внезапной смерти младенца – что это? Это явление, при котором здоровый ребенок умирает во время сна без признаков болезни.

Сейчас медики не могут однозначно ответить, почему это происходит. Одна из первопричин – внезапная остановка дыхания.



Как должен спать ребенок до 1 года

Какие факторы увеличивают риск развития синдрома:

пол, чаще мальчики возраст – в 2-4 месяца; период года – зима; двойня; недоношенность.



Какие факторы можно учесть, чтобы уберечься от синдрома внезапной смерти младенцев

Какие факторы можно учесть, чтобы уберечься от синдрома:

• возраст матери моложе 18 лет;

• интервал между беременностями – меньше года;

• никотин, алкоголь, наркотики (и во время беременности, и после нее).

• сон ребенка в одной постели со взрослыми;

• мягкий матрас, посторонние предметы в постели (подушки и т. п.);

• перегрев.

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