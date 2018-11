Как должен спать ребенок до 1 года: ответ Комаровского

Ребенок первого года жизни должен спать на спине. Не на животе, не на боку. Только на спине! ⠀ Сон на спине статистически достоверно уменьшает вероятность синдрома внезапной смерти младенца. ⠀ Синдром внезапной смерти младенца — это явление, к несчастью, совсем не редкое. Суть: здоровый ребенок умирает во время сна, и на вскрытии никаких признаков болезни не обнаруживается. ⠀ До настоящего времени медицинская наука не в состоянии однозначно ответить на вопрос, из-за чего это происходит. Первопричина — внезапная остановка дыхания, а вот почему дыхание останавливается? ⠀ Статистика лишь указывает на факторы, увеличивающие вероятность развития синдрома, но сами его механизмы не ясны совершенно. ⠀ Факторы, повлиять на которые у вас нет никакой возможности: ⠀ • пол — чаще мальчики; ⠀ • возраст — чаще 2–4 месяца; ⠀ • время года — чаще зимой; ⠀ • ребенок из двойни; ⠀ • недоношенность. ⠀ Факторы, вполне подвластные вашему влиянию, то есть их устранение — эффективнейший способ профилактики синдрома внезапной смерти младенца: ⠀ • возраст матери моложе 18 лет; ⠀ • интервал между беременностями менее года; ⠀ • никотин, алкоголь наркотики (и во время беременности, и после нее). ⠀ • сон ребенка в одной кровати со взрослыми; ⠀ • мягкий матрас, посторонние предметы в кровати (подушки и т. п.); ⠀ • перегрев. ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского «365 советов на первый год жизни вашего ребенка». ⠀ #докторкомаровский #365советов #сон #безопасность

A post shared by Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) on Nov 9, 2018 at 11:18pm PST