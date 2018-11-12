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      Как должен спать ребенок до 1 года: ответ Комаровского

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      Как должен спать ребенок до 1 года
      Как должен спать ребенок до 1 года / parents.com

      С появлением ребенка в семье молодые родители начинают слушать советы своих друзей, бабушек и дедушек и других людей, как нужно обращаться с младенцами.

      Врач Евгений Комаровский объяснил, в каком положении должен спать ребенок, говорится в сообщении в Instagram.

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      Он отметил, что ребенок до года должен спать только на спине.

      Такой сон уменьшает вероятность синдрома внезапной смерти младенца.

       
      Синдром внезапной смерти младенца – что это?
      Это явление, при котором здоровый ребенок умирает во время сна без признаков болезни.

      Сейчас медики не могут однозначно ответить, почему это происходит. Одна из первопричин – внезапная остановка дыхания.

      Як повинна спати дитина до 1 року
      Как должен спать ребенок до 1 года

      Какие факторы увеличивают риск развития синдрома:

      1. пол, чаще мальчики
      2. возраст – в 2-4 месяца;
      3. период года – зима;
      4. двойня;
      5. недоношенность.

      Які фактори можна врахувати, щоб вберегтися від синдрому раптової смерті немовлят
      Какие факторы можно учесть, чтобы уберечься от синдрома внезапной смерти младенцев

      Какие факторы можно учесть, чтобы уберечься от синдрома:

      • возраст матери моложе 18 лет;
      • интервал между беременностями – меньше года;
      • никотин, алкоголь, наркотики (и во время беременности, и после нее).
      • сон ребенка в одной постели со взрослыми;
      • мягкий матрас, посторонние предметы в постели (подушки и т. п.);
      • перегрев.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ребенок первого года жизни должен спать на спине. Не на животе, не на боку. Только на спине! ⠀ Сон на спине статистически достоверно уменьшает вероятность синдрома внезапной смерти младенца. ⠀ Синдром внезапной смерти младенца — это явление, к несчастью, совсем не редкое. Суть: здоровый ребенок умирает во время сна, и на вскрытии никаких признаков болезни не обнаруживается. ⠀ До настоящего времени медицинская наука не в состоянии однозначно ответить на вопрос, из-за чего это происходит. Первопричина — внезапная остановка дыхания, а вот почему дыхание останавливается? ⠀ Статистика лишь указывает на факторы, увеличивающие вероятность развития синдрома, но сами его механизмы не ясны совершенно. ⠀ Факторы, повлиять на которые у вас нет никакой возможности: ⠀ • пол — чаще мальчики; ⠀ • возраст — чаще 2–4 месяца; ⠀ • время года — чаще зимой; ⠀ • ребенок из двойни; ⠀ • недоношенность. ⠀ Факторы, вполне подвластные вашему влиянию, то есть их устранение — эффективнейший способ профилактики синдрома внезапной смерти младенца: ⠀ • возраст матери моложе 18 лет; ⠀ • интервал между беременностями менее года; ⠀ • никотин, алкоголь наркотики (и во время беременности, и после нее). ⠀ • сон ребенка в одной кровати со взрослыми; ⠀ • мягкий матрас, посторонние предметы в кровати (подушки и т. п.); ⠀ • перегрев. ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского «365 советов на первый год жизни вашего ребенка». ⠀ #докторкомаровский #365советов #сон #безопасность

      A post shared by Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) on

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      Теги: Здоровье Доктор Евгений Комаровский Уход за младенцами Дети
      Источник: 24 Канал
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