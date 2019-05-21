Как досрочные парламентские выборы повлияют на сотрудничество с МВФ: мнение эксперта

Досрочные выборы как процесс сразу не повлияют негативно на экономическую ситуацию. Вопрос – в результате, в том, что будет после выборов, и как новое руководство сможет договориться с МВФ.

Такое мнение 24 каналу высказал заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) Павел Кухта.

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Он отметил, что хотя многие ругали коалицию и действующее правительство, но они держали определенную стабильную ситуацию.

Экономический рост – есть, он ускоряется, гривна не падает, дефицит бюджета сокращается, государственный долг – сокращается. Программа МВФ, которая нас держит на плаву и удерживает от дефолта и коллапса, продолжается. Если результаты выборов будут такими, что что-то из этого коллапсирует – мы потеряем программу МВФ, начнем печатать деньги, потеряем независимость НБУ, раздуем дефицит бюджета. И это закончится плохо и быстро,

– отметил Кухта.

Второй вопрос досрочных выборов, по мнению эксперта – тайминга в сотрудничестве с МВФ. Он напомнил – Украина находится в периоде пиковых выплат по внешнему долгу. Они накладывают определенный график. Как раз сейчас должен быть определенный пересмотр программы, что Украина сделала, и может быть предоставлен очередной транш. А тут – досрочные выборы, еще и с призывом от президента к правительству уйти с должности.

"Теперь не совсем понятно, насколько эффективными будут эти переговоры. Возможно, это отсрочит несколько получение транша. Надеюсь, это не повлияет кардинально на финансовую стабильность. Но тогда новому парламенту придется быстро сформировать правительство и провести переговоры с МВФ, выполнив условия, если какие-то из них не будут выполнены", – пояснил он.

Кухта также отметил, что МВФ ведет сотрудничество со многими странами, где проходят выборы – это нормальная демократическая практика. Поэтому вопрос в том, насколько мы готовы выполнить условия МВФ.

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