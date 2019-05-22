Как досрочные выборы повлияют на карманы украинцев

Темпы роста украинской экономики замедлятся, в то же время на курс гривны выборы существенно не повлияют. При этом курс нового президента на антикоррупцию является позитивным сигналом и для инвесторов, и для МВФ.

Об этом 24 каналу сказал эксперт по инвестициям и прогнозированию Европейского аналитического центра Вадим Бардась, отвечая на вопрос – как повлияют на украинскую экономику внеочередные парламентские выборы, о которых объявил президент Зеленский.

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Повлияют ли и как именно досрочные выборы на карманы украинцев?

Уровень доходов населения Украины определяется темпами экономического роста и показателями обесценивания национальной денежной единицы. В текущем году ожидается замедление темпов роста национальной экономики. В то же время фактор парламентских выборов будет минимальным.



Когда состоятся выборы в парламент

Как отреагирует валютный рынок на досрочные парламентские выборы?

Опыт предыдущих президентских выборов показал почти отсутствующую корреляцию между изменением политической конфигурации в стране и динамикой курсов основных валют. В то же время, можно отметить, что в стране происходит стабилизация валютного рынка благодаря росту объемов экспорта, портфельных инвестиций и положительными сигналами со стороны Европейского Союза относительно макроэкономической помощи.

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Спровоцируют ли досрочные парламентские выборы еще большее недоверие инвесторов к Украине?

Основное недоверие со стороны потенциальных инвесторов формируется из-за высокого уровня коррупционной составляющей в деловой среде Украины. Задекларированный курс действующего президента на дальнейшие антикоррупционные меры в стране нашел широкую поддержку среди международных партнеров Украины, поэтому предоставление дополнительных ресурсов ЕС и МВФ уже является позитивным сигналом того, что инвестиционная среда улучшается.

Существуют ли риски для сотрудничества с МВФ из-за досрочных выборов?

Международный валютный фонд осуществляет поддержку Украины именно в избирательный период и для минимизации политических рисков. Это означает, что фонд в основном интересует процесс дальнейших демократических и антикоррупционных преобразований в стране, тогда как наличие досрочных выборов только ускоряет этот процесс.

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