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      Как досрочные выборы повлияют на карманы украинцев

      38 Читати новину українською
      Благосостояние украинцев и досрочные выборы
      Благосостояние украинцев и досрочные выборы / НБУ

      Темпы роста украинской экономики замедлятся, в то же время на курс гривны выборы существенно не повлияют. При этом курс нового президента на антикоррупцию является позитивным сигналом и для инвесторов, и для МВФ.

      Об этом 24 каналу сказал эксперт по инвестициям и прогнозированию Европейского аналитического центра Вадим Бардась, отвечая на вопрос – как повлияют на украинскую экономику внеочередные парламентские выборы, о которых объявил президент Зеленский.

      Читайте также: О чем договорились Зеленский и председатели фракций относительно роспуска парламента

      Повлияют ли и как именно досрочные выборы на карманы украинцев?

      Уровень доходов населения Украины определяется темпами экономического роста и показателями обесценивания национальной денежной единицы. В текущем году ожидается замедление темпов роста национальной экономики. В то же время фактор парламентских выборов будет минимальным.


      Когда состоятся выборы в парламент

      Как отреагирует валютный рынок на досрочные парламентские выборы?

      Опыт предыдущих президентских выборов показал почти отсутствующую корреляцию между изменением политической конфигурации в стране и динамикой курсов основных валют. В то же время, можно отметить, что в стране происходит стабилизация валютного рынка благодаря росту объемов экспорта, портфельных инвестиций и положительными сигналами со стороны Европейского Союза относительно макроэкономической помощи.

      Читайте также: Досрочные выборы – сигнал для инвесторов, – эксперт

      Спровоцируют ли досрочные парламентские выборы еще большее недоверие инвесторов к Украине?

      Основное недоверие со стороны потенциальных инвесторов формируется из-за высокого уровня коррупционной составляющей в деловой среде Украины. Задекларированный курс действующего президента на дальнейшие антикоррупционные меры в стране нашел широкую поддержку среди международных партнеров Украины, поэтому предоставление дополнительных ресурсов ЕС и МВФ уже является позитивным сигналом того, что инвестиционная среда улучшается.

      Существуют ли риски для сотрудничества с МВФ из-за досрочных выборов?

      Международный валютный фонд осуществляет поддержку Украины именно в избирательный период и для минимизации политических рисков. Это означает, что фонд в основном интересует процесс дальнейших демократических и антикоррупционных преобразований в стране, тогда как наличие досрочных выборов только ускоряет этот процесс.

      Читайте также: Как досрочные парламентские выборы повлияют на сотрудничество с МВФ: мнение эксперта

      Президент Владимир Зеленский объявил о роспуске ВРУ в первом выступлении​: видео

       

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Публикации Деньги Курсы валют Транш МВФ Инвестиции
      Источник: 24 канал
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