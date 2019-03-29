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      Как двое студентов начали производить арахисовую пасту и стали лучшими в Украине: история успеха

      Теория большого вызова 123 Читати новину українською

      Вы видите их каждый день, пересекаетесь с ними на улице, работаете в одном офисе, стоите в очереди за кофе. Они мечтают, рискуют, падают, но не останавливаются. Меняют себя и меняют мир. И достигают вершин. У них своя история, свой секрет и своя теория. Гости сегодняшней программы "Теория большого вызова" – соучредители компании по производству арахисовой пасты ТОМ Михаил Бойко и Юрий Фитьо.

      Они равняются на мировых лидеров и уже успели стать примером для последователей. Уверенно завоевали украинский рынок и регулярно увеличивают поставки в Европу. А все началось с дружбы и путешествия за океан.

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      Как возникла идея создать компанию

      Михаил Бойко: Учились мы на политологии во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. На втором курсе поехали по студенческой программе в США. Пробыли там четыре месяца, в сентябре вернулись на учебу. Из-за большого количества свободного времени и энергии, которую надо было куда-то девать, решили заняться какой предпринимательской деятельностью.

      Тарас Фитьо: Почему именно арахисовая паста? Это, видимо, связано с тем, что мы вернулись из Америки, а там она была на слуху. Мы ее употребляли, она нам очень нравилась. Главное, что поверхностный анализ рынка показал нам, что этот рынок пуст. То есть, эта ниша – свободна.

      Тарас Фитьо: Первую партию арахисовой пасты изготовили в 2011 году. Купили кухонный комбайн и поехали к моим родителям за город. Там в духовке пожарили какое-то количество арахиса, попробовали перемолоть.

      Михаил Бойко: Сделали там несколько сотен баночек. Тогда во Львове какое-то событие организовали во времени Рождества. Мы там продали это все быстренько и поняли, шо отзывы – очень хорошие.


      Все процессы, которые сейчас проходят в компании, ранее ребята контролировали сами

      Тарас Фитьо: Мне так отложилось в памяти, что первые наши клиенты – это были пожилые люди. Почти в 70% случаев они говорили, что видели это в каком-то фильме, поэтому и надо попробовать.

      Сначала все делали сами. Готовили и жарили арахис, мололи его, фасовали в баночки, клеили этикетки, паковали заказ, отправляли на "Новой почте". Поэтому если сейчас работник говорит об определенных недостатках – что-то надо изменить или усовершенствовать, мне легко его понять,
      – добавил Тарас.

      Михаил Бойко: Сейчас мы бы все делали по-другому, конечно. Имея знания и опыт. Тогда же бывали всякие проблемы: то не вовремя доставили или другой вкус привезли. Но есть концепция, которая очень хорошо работает: не конфликтовать.

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      Михаил Бойко: Для названия компании взяли первые буквы имен учредителей. Этот бизнес мы начинали втроем. Но через год или два от момента создания третий парень отошел, как-то мы не сошлись с ним.

      О постоянном обучении и совершенствовании

      Михаил Бойко: После окончания университета мы поступили в аспирантуру: думали, что будем учеными. Но не тут было. Когда начали производить пасту, то договорились, что сделаем это дело крутым и будем первыми в Украине. Начали просто банально смотреть на лидеров рынка в мире, как они это делают. Смотрели их лекции на каналах в Youtube, трансляции с производства.


      На сайте украинского производителя представлена арахисовое паста 17 вкусов

      Михаил Бойко: Посмотрели, как у них все происходит, какие есть рецепты, как все работает. У меня родители врачи, у Тараса – работают в сфере образования. Предпринимательского контекста вообще не было: ни знаний, ни опыта. Пожалуй, мы сделали на своем пути все ошибки, которые только могли сделать.

      Тарас Фитьо: Однажды мы вообще сожгли 200 килограммов арахиса.

      В течение нескольких лет мы не понимали, как формируются все эти процессы, себестоимости, цены. И книги, Youtube-каналы и общение с живыми людьми дали нам возможность научиться этому в максимально короткие сроки,
      – пояснил Михаил.

      Тарас Фитьо: Сейчас же мы как раз запустили пять новых вкусов. У нас есть авторские рецепты. Кроме этого, занимаемся также редизайном всех этикеток.

      Почему у ребят нет офиса и как работает производство

      Михаил Бойко: Несколько лет назад немного коплексовал потому, что у нас есть компания, но нет офиса. Однако позже сталкивался со многими случаями, особенно в США, где к этому относятся гораздо проще. Члены компании собираются в каком-то месте раз в три месяца, например, и обсуждают планы на будущее.

      Михаил Бойко: Я взял за образец эту модель, адаптировал ее под нас и вижу, что это прекрасно работает. Но мы не зарекаемся. Если завтра у нас появится потребность в физическом офисе, он у нас будет.

      Михаил Бойко: На производство приезжаю редко. Потому что у меня есть прекрасный друг и партнер Тарас. Это – его область ответственности. За последние полгода я на производстве был только один раз, я там не требуюсь.

      Засновник компанії ТОМ
      Тарас Фитьо

      Тарас Фитьо: В пиковую нагрузку имеем возможность паковать 1000-1100 заказов в день. Это делают четыре человека. То есть в среднем 300-500 заказов на одного работника. Но есть и особенности, сезонность и очень большие перепады, поэтому мы должны подстраиваться под различные условия.

      У нас в команде вообще работает 50 человек по всей Украине. Наши менеджеры могут быть в Тернополе, в Ровно, в Киеве, в Одессе, во Львове. Это такая модель, которая работает уже несколько лет и очень хорошо работает, мы довольны,
      – отметил Бойко.

      Михаил Бойко: Мы экспортируем продукцию в десять стран Европы. Среди них – Словакия, Германия, Венгрия. Мы это делаем от частного лейбла. Ведь о ТОМ в мире, конечно, еще не знают. Однако это – в планах на последующие годы.

      Засновник компанії ТОМ
      Михайл Бойко

      Михаил Бойко: Есть хорошая американская поговорка: если тебе дадут 7 часов для того, чтоб срубить дерево, потрать 6 часов для того, чтоб подумать, как это сделать, а час – делай. Поэтому мой совет: делайте обязательно, но только лишь тогда, когда чувствуете, что не можете этого не делать.

      Юрий Фитьо: Не начинайте с какого-то большого ассортимента. Начните с одного или двух продуктов, доведите их до идеального вида. Это легче сделать и вы сразу увидите эффект. Это зарядит вас для дальнейшей работы.

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: Новости Украины Бизнес Новости Львова Теория большого вызова
      Источник: 24 канал
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