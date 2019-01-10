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      Как "Джавелины" укрепили силы ВСУ на Донбассе: Порошенко рассказал о трусости оккупантов

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      "Джавелины" укрепили силы ВСУ на Донбассе
      "Джавелины" укрепили силы ВСУ на Донбассе / Фото из открытых источников

      После того, как Вооруженные силы Украины были оснащены "Джавелинами", танкисты российских оккупационных войск на Донбассе начали отказываться выезжать на позиции.

      Об этом рассказал Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

      Читайте также: "Джавелины" помогли: какое еще оружие США могут предоставить Украине?

      "Усилия нашего народа и героизм армии вызывают уважение и понимание мира. Они позволили украинской дипломатии укрепить международную коалицию в поддержку Украины и речь идет сейчас об очень широком спектре поддержки: от санкций и помощи в подготовке специалистов на многих полигонах, которые были вновь построены и вплоть до поставки такого оружия, как "Джавелины"", – заявил он.

      Кроме того, он отметил, что российские оккупационные войска на Донбассе хорошо понимают угрозу от "Джавелинов", которые имеют украинские военные.

      Ранее украинские позиции обстреливались из танков, но как только они (оккупанты, – 24 канал) узнали, что на вооружение поступили "Джавелины", то российские танкисты стали отказываться выезжать на позиции. И это чрезвычайно эффективный психологический эффект от поступления "Джавелинов" в украинские Вооруженные силы,
      – подчеркнул Порошенко.

      Также, по словам главы государства, до 2020 года Вооруженные силы Украины начнут действовать по стандартам НАТО.

       

      Напомним, 30 апреля стало известно, что США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин". Уже 22 мая Петр Порошенко сообщил, что Украина впервые провела запуски ракетных комплексов "Джавелин".

      Что такое "Джавелин"?Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Петр Порошенко Оружие Джавелин
      Источник: 24 Канал
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