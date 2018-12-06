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      Как Джима выиграла гонку в Поклюке: видео

      130 Читати новину українською
      Юлия Джима
      Юлия Джима / championat.com

      Украинская биатлонистка Юлия Джима сумела выиграть индивидуальную гонку в Поклюке (Словения).

      Джима грамотно распределила силы на всю гонку, что помогло их опередить полячку Монику Хойно и чешку Маркета Давыдову.

      Читайте также: Биатлон: Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку

       

      Напомним, что сегодня также в словенской Поклюке состоялась индивидуальная гонка у мужчин. Она должна была состояться еще накануне, но из-за непогоды (туман), ее пришлось перенести на четверг, 6 декабря.

      Теги: Спорт Юлия Джыма Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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