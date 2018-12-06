Как Джима выиграла гонку в Поклюке: видео

Украинская биатлонистка Юлия Джима сумела выиграть индивидуальную гонку в Поклюке (Словения).

Джима грамотно распределила силы на всю гонку, что помогло их опередить полячку Монику Хойно и чешку Маркета Давыдову.

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Напомним, что сегодня также в словенской Поклюке состоялась индивидуальная гонка у мужчин. Она должна была состояться еще накануне, но из-за непогоды (туман), ее пришлось перенести на четверг, 6 декабря.