Как Джима выиграла гонку в Поклюке: видео
Украинская биатлонистка Юлия Джима сумела выиграть индивидуальную гонку в Поклюке (Словения).
Джима грамотно распределила силы на всю гонку, что помогло их опередить полячку Монику Хойно и чешку Маркета Давыдову.
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Напомним, что сегодня также в словенской Поклюке состоялась индивидуальная гонка у мужчин. Она должна была состояться еще накануне, но из-за непогоды (туман), ее пришлось перенести на четверг, 6 декабря.
Источник: 24 Канал
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