Как Елизавета II превратилась в типичную модель Instagram: забавная подборка

Концептуальный арт-директор Фредди Смитсон покорил сеть забавными снимками политиков и знаменитостей, которые редактирует в фотошопе.

Смитсон публикует "обновленные" фотографии на своей странице в Instagram.

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Так, мужчина превратил королеву Великобритании Елизавету II в типичную светскую львицу, а президенту США Дональду Трампу примерил пикантный образ кролика из Playboy.

Допис, поширений freddie smithson (@freddiemade) 17 Лип 2018 р. о 2:15 PDT

Допис, поширений freddie smithson (@freddiemade) 9 Чер 2018 р. о 3:49 PDT

Допис, поширений freddie smithson (@freddiemade) 30 Кві 2018 р. о 11:49 PDT

Допис, поширений freddie smithson (@freddiemade) 21 Бер 2018 р. о 6:04 PDT

Допис, поширений freddie smithson (@freddiemade) 31 Бер 2018 р. о 5:45 PDT