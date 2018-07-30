Как Елизавета II превратилась в типичную модель Instagram: забавная подборка
Концептуальный арт-директор Фредди Смитсон покорил сеть забавными снимками политиков и знаменитостей, которые редактирует в фотошопе.
Смитсон публикует "обновленные" фотографии на своей странице в Instagram.
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Так, мужчина превратил королеву Великобритании Елизавету II в типичную светскую львицу, а президенту США Дональду Трампу примерил пикантный образ кролика из Playboy.
Источник: 24 Канал
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