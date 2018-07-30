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Как Елизавета II превратилась в типичную модель Instagram: забавная подборка

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Фредди Смитсон изменил образ Елизаветы II в фотошопе
Фредди Смитсон изменил образ Елизаветы II в фотошопе / Instagram

Концептуальный арт-директор Фредди Смитсон покорил сеть забавными снимками политиков и знаменитостей, которые редактирует в фотошопе.

Смитсон публикует "обновленные" фотографии на своей странице в Instagram.

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Так, мужчина превратил королеву Великобритании Елизавету II в типичную светскую львицу, а президенту США Дональду Трампу примерил пикантный образ кролика из Playboy.

 

Теги: LifeStyle Дональд Трамп Интернет Курьезные новости Елизавета II Мемы
Источник: 24 Канал
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