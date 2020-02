Как ЕС поддерживает музыкальный сектор: вдохновляющие проекты и возможности для украинцев

На Европейской музыкальной экспортной конференции (EMEC) в октябре 2019 Европейская комиссия представила первые результаты большого исследования музыкального сектора в 22-х странах, а также объявила о ряде новых конкурсов для его поддержки.

То як найбільша грантова програма ЄС для сектору культурних і креативних індустрій розвиває європейську музику і які шанси в ній для українських заявників?

"Креативна Європа" – це програма Європейського Союзу у сфері культурних, креативних та аудіовізуальних індустрій, яка розпочалася у 2014 році та триватиме до 2020 року. На сьогодні вона охоплює 41 країну, серед яких країни-члени ЄС, країни Східного партнерства та Європейської асоціації вільної торгівлі. Програма спрямована на три основних сектори – культурний, креативний та аудіовізуальний, а в 2019 – 2020 роках важливим вектором для розвитку став ще й музичний сектор.

Які проєкти вже були підтримані програмою?

Musica Femina – Women made Music

Сьогодні дискусії навколо руху #metoo та обговорення носіння хіджабів, хусток та інших елементів одягу у жінок викликають жваві дискусії. Мистецький світ також не може залишитись осторонь. Саме тому організатори проєкту Musica Femina вирішили працювати із темою гендерної рівності, яка є одним із пріоритетів Європейської Комісії.

Цей проєкт має багато рівнів: забезпечення економічної незалежності жінок, розширення можливостей для виступів жіночих колективів, підтримка однакової оплати за композиторську роботу, залучення жінок до всіх ланок прийняття рішень в музичній сфері тощо.

Задля досягнення цілей проєкту партнери із трьох країн (Словенії, Угорщини та Австрії) підтримують мобільність жінок для організації та відвідування різноманітних виставок, спектаклів, лекцій та підготовку публікацій. Крім того, вони організовують великі інформаційні кампанії для популяризації успішних проєктів та ініціатив, які були організовані жінками. Таким чином, поширюються знання про рольові моделі для наступних поколінь.



Future Songwriting

Цей проєкт організований рядом європейських університетів у партнерстві з освітніми музичними ініціативами. Його головною ціллю є створення нових моделей для навчання та підготовки авторів музичних композицій, поглиблення їх знать про діджиталізацію індустрії, тестування нових бізнес-моделей роботи. В рамках проєкту протягом двох років будуть проводитись музичні воркшопи та табори для написання пісень. А після його закінчення організатори хочуть опублікувати цільний концепт та ряд матеріалів для використання. Наприклад, одним із них стане довідник найкращих прикладів музичної освіти з особливою увагою до міжнародної співпраці. Крім того, організатори підготують перелік дослідницьких робіт, які допоможуть покращити програму музичної освіти в навчальних закладах на всіх рівнях.

Liveurope

Це платформа, яка підтримує концертні майданчики, які популяризують молодих європейських музикантів. Участь у ній є своєрідним знаком якості у концертному світі та підтверджує успішність побудови нестандартної музичної програми свого закладу. Головною ціллю Liveurope є стимулювання різноманіття артистів та особливий фокус на молоді таланти.

Так, завдяки цій платформі, всі концертні зали, які запрошують молодих артистів, отримують фінансову допомогу на покриття логістичних витрат. Відповідно, молоді артисти, які ще не мають потужної бази прихильників, все одно можуть виступати та популяризувати власну творчість. А концертні зали залюбки їх запрошують, тому що не ризикують фінансово, оскільки всі базові витрати в них покриті. Координацією платформи займається легендарний бельгійський зал Ancienne Belgique, в той час як міжнародні партнери обираються серед європейських залів, які відрізняються різноманітністю своєї програми, розвиненою інфраструктурою та міжнародною репутацією.



Innovation Network of European Showcases (INES)

Це проєкт міжнародного співробітництва, який налагоджує унікальні методи співпраці та обміну між європейськими шоукейс-фестивалями з метою розвитку кар'єри музикантів, збільшення їх бізнес-привабливості та правильного використання цифрових технологій. В рамках цього проєкту є 4 напрямки роботи, а саме:

INES#festivals

В його основі стоїть ідея створення онлайн-ресурсу, за допомогою якого представники європейської музичної спільноти могли б легше знаходити нові музичні таланти. Буквально в декілька кліків букінг-менеджери фестивалів можуть відкрити для себе сотні гуртів, які подали заявку на участь і вибрати когось з них саме на свою сцену.

INES#talent

Цей напрямок допомагає молодим артистам виходити на міжнародний рівень завдяки додатковим виступам на профільних заходах. Так, партнери INES номінують до 10 молодих артистів зі своїх країн, яких партнерські фестивалі мають запросити для виступів по всій Європі.

INES#pro

Підтримує професійний розвиток музичних професіоналів та надає фінансову підтримку для відвідування профільних музичних бізнес-заходів. Завдяки цьому людина може відкрити для себе нові гурти, отримати перші міжнародні контакти та налагодити співпрацю із колегами з інших країн.

INES#conference

За словами організаторів, освіта – основа успішної індустрії. Саме тому INES має на меті специфічні знання про індустрію зробити доступними для всіх. Для цього вони організовують фільмування дискусійних панелей та презентацій на великих музичних конференціях. Вже зараз з цих матеріалів створена відкрита відеотека для навчання музичному бізнесу.

EXCITE – Exchange of international talent in Europe

EXCITE – проєкт міжнародної співпраці між дев'ятьма європейськими організаціями, який сприяє професійному розвитку молодих артистів та музичного бізнесу загалом. В основі його ідеї лежить партнерство 10 європейських музичних фестивалів, які взяли на себе відповідальність за розвиток молодих музичних талантів. Під час проведення самого фестивалю організовуються спеціальні воркшопи для юних виконавців, табори для написання пісень, зустрічі поза сценою із програмними директорами та працівниками індустрії, які можуть поділитись цінним досвідом. Крім того, проєкт EXCITE виступає куратором однієї зі сцен найпрестижнішого німецького шоукейс-фестивалю Reeperbahn festival та представляє там своїх найяскравіших артистів.

Music Moves Europe Talent Awards

Це нова премія Європейського Союзу у сфері популярної та сучасної музики, яка організовується шоукейс-фестивалем ESNS (Eurosonic Noorderslag) в рамках нової ініціативи Music Moves Europe. Приз щорічно присуджується тим артистам, які уособлюють у собі свіже звучання європейської музики майбутнього.

Нагорода відзначає та популяризує молодих європейських артистів, щоб допомогти їм швидше вийти на міжнародний рівень. Номінантів відбирають за допомогою моніторингу європейських чартів European Border Breakers Charts, показників їх прослуховування на стрімінгових платформах, результатів європейської програми обміну молодими талантами European Talent Exchange Programme (ETEP), рекомендацій експортних офісів та партнерів, які підтримують нагороду. Переможці отримують можливість зіграти на фестивалі ESNS, спеціальну навчальну програму, фінансову підтримку турів та промо-активностей. У 2020-му році цю відзнаку у різних номінаціях отримали: Meduza (IT), girl in red (NO), Anna Leone (SE), PONGO (PT), HARMED (HU), 5K HD (AT), FLOHIO (UK), а також Naaz (NL), яка отримала ще й приз глядацьких симпатій.

Спочатку програма "Креативна Європа" була розрахована лише на 7 років. Але результати її роботи були настільки помітними, що Єврокомісія прийняла рішення її продовжувати і вже затвердила план роботи на 2021-2027 роки. Щоб ефективно до них підготуватись, у 2019-му році було започатковано ряд "пілотних конкурсів" або ініціатив, в тому числі й для музичного сектору. Зараз українські заявники можуть подати свою заявку на конкурс "Спільне створення та спільне виготовлення" як самостійно, так і в партнерстві з міжнародними колегами, щоб отримати до 50 тис.євро на реалізацію своєї ідеї.

Детальнішу інформацію про конкурс можна отримати на сайті українського бюро програми "Креативна Європа".

