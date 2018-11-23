Как есть орехи, чтобы получить наибольшую пользу

Орехи являются очень полезными для здоровья, но для максимального положительного эффекта следует правильно выбирать продукт. Кроме того, определенной группе людей стоит их употреблять с осторожностью.

Люди, которые употребляют горсть орехов (20 г) ежедневно, имеют низкие риски развития ишемической болезни сердца, онкозаболеваний и ниже риск преждевременной смерти, поясняет известный диетолог Светлана Фус в своем Instagram.

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Орехи – это концентрированный источник питательных веществ (витаминов, минералов, клетчатки). Это семя в твердой скорлупе, которые защищают ценные жиры и витамин Е от окисления,

– отметила она.

По словам диетолога, не стоит есть больше орехов, чем 20 граммов ежедневно, ведь полезного эффекта для организма не будет.

Как правильно выбирать и употреблять орехи:

1. Желательно покупать орехи в скорлупе. Орехи, очищенные и упакованные в пакеты, быстро окисляются и приобретают вкус прогорклого масла.

2. Орехи должны быть свежими, а не жареными. От тепловой обработки большинство полезных свойств ореховых зерен теряются.

3. Употреблять орехи нужно очищенными и сырыми, чтобы сохранить полезные жирные кислоты и витамин Е. Подсоленные, а тем более подслащенные сахаром или медом орехи – тоже не лучший выбор.

Кому нельзя есть орехи? Не стоит ими злоупотреблять тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, некоторых кожных болезней и при гиперфункции щитовидной железы.

А поскольку орехи еще и является высокоалергенным продуктом, то людям, которые имеют склонность к белковой аллергии и непереносимость других видов орехов, тоже стоит осторожно употреблять этот продукт.

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