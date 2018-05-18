Как есть палочками: видеоинструкция

Любите восточную кухню, но не можете справиться с палочками? На самом деле все не так трудно, как кажется. Предлагаем посмотреть видеоинструкцию, как есть палочками, и быстро научиться этому искусству.

Интересно, что палочками можно есть не только суши и рис, а даже супы (большие кусочки пищи с помощью палочек, а остальное выпивать). Считается, что люди, которые едят с помощью палочек, тренируют мелкую мускулатуру, что способствует развитию интеллектуальных способностей.

Существует много видов палочек по форме и размерам. Многоразовые палочки изготавливают из дерева (бамбука, кипариса, сосны, клена, сливы, фиолетового и черного сандалового дерева) или из кости.

Обычно, блюда китайской и японской кухни состоят из мелких кусочков, которые не нужно резать. И если вы научитесь ловко пользоваться палочками, ими можно без лишних усилий выполнять много полезных операций: смешивать соус, держать еду, разделять ее на кусочки.

Как есть палочками: подробная инструкция

Как есть палочками: смотрите видео

1. Расслабьте кисть и вытяните указательный и средний пальцы вперед.

2. Безымянный и мизинец слегка согните.

3. Положите конец палочки на уровне 1/3 ее длины между большим и указательным пальцами.

4. Зафиксируйте палочку, нажав на нее основанием большого пальца.

5. Вторую палочку положите на первую фалангу указательного пальца.

6. Кончиками среднего и большого придерживайте ее ближе к середине.

7. Сжимайте и разжимайте концы палочек, будто щипцы.