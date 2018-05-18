Как есть палочками: видеоинструкция
Любите восточную кухню, но не можете справиться с палочками? На самом деле все не так трудно, как кажется. Предлагаем посмотреть видеоинструкцию, как есть палочками, и быстро научиться этому искусству.
Интересно, что палочками можно есть не только суши и рис, а даже супы (большие кусочки пищи с помощью палочек, а остальное выпивать). Считается, что люди, которые едят с помощью палочек, тренируют мелкую мускулатуру, что способствует развитию интеллектуальных способностей.
Существует много видов палочек по форме и размерам. Многоразовые палочки изготавливают из дерева (бамбука, кипариса, сосны, клена, сливы, фиолетового и черного сандалового дерева) или из кости.
Обычно, блюда китайской и японской кухни состоят из мелких кусочков, которые не нужно резать. И если вы научитесь ловко пользоваться палочками, ими можно без лишних усилий выполнять много полезных операций: смешивать соус, держать еду, разделять ее на кусочки.
Как есть палочками: подробная инструкция
Как есть палочками: смотрите видео
1. Расслабьте кисть и вытяните указательный и средний пальцы вперед.
2. Безымянный и мизинец слегка согните.
3. Положите конец палочки на уровне 1/3 ее длины между большим и указательным пальцами.
4. Зафиксируйте палочку, нажав на нее основанием большого пальца.
5. Вторую палочку положите на первую фалангу указательного пальца.
6. Кончиками среднего и большого придерживайте ее ближе к середине.
7. Сжимайте и разжимайте концы палочек, будто щипцы.