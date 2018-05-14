Как Евросоюз будет противостоять экономическому давлению США

Европейские лидеры считают, что и сами достаточно крутые и сильные. Если что, могут и сдачи дать. Дело начинает пахнуть трансатлантической торгово-экономической войной!

Такое мнение озвучил в своем видеоблоге "Безумный мир" журналист Иван Яковина.

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"Министр финансов Франции Брюно ле Мэр сказал, что суверенитет Европы не продается, а его страна не хочет быть американским вассалом, который лишь выполняет приказы и добивается благосклонности начальника. По его словам, Евросоюз должен принять закон о недействительности американских санкций для европейских компаний и о возмещении убытков тем, кто может пострадать от действий США", – сказал Яковина.

Журналист также отметил, что это не все мероприятия, к которым готова прибегнуть Франция.

Он уже обсудил с Берлином и Лондоном возможность создания независимого европейского финансового центра, который не будет зависеть от американцев. Такой центр будет обрабатывать сделки в евро, а не в долларах, минуя США. Это достаточно серьезно: европейцы так могут случайно разрушить монопольное положение доллара, как основной валюты мировой торговли,

– говорится в видеоблоге.

Также Яковина отметил, что Ле Мэр предлагает создать специальный европейский орган, который будет отслеживать деятельность иностранных компаний в ЕС.

Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 14 мая 2018.