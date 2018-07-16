Как фанаты "Ювентуса" встретили Роналду в Турине: видео

Экс-игрок "Реала" Криштиану Роналду прибыл в Турин для прохождения медосмотра в итальянском "Ювентусе".

Тысячи фанатов пришли, чтобы увидеть кумира. Они все хотели получить от Роналду автограф или фотографию на память.

На вечер 16 июля "Ювентус" запланировал пресс-конференцию, на которой Роналду будет официально представлен как игрок клуба. Роналду прилетел в Турин на частном самолете.

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Напомним, переход Роналду в "Ювентус" обошелся туринцам в 100 миллионов евро, которые клуб должен выплатить "Реалу" в течение следующих двух лет, зарплата португальца составит 30 миллионов евро в год.