Как фанаты "Ювентуса" встретили Роналду в Турине: видео
Экс-игрок "Реала" Криштиану Роналду прибыл в Турин для прохождения медосмотра в итальянском "Ювентусе".
Тысячи фанатов пришли, чтобы увидеть кумира. Они все хотели получить от Роналду автограф или фотографию на память.
На вечер 16 июля "Ювентус" запланировал пресс-конференцию, на которой Роналду будет официально представлен как игрок клуба. Роналду прилетел в Турин на частном самолете.
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Напомним, переход Роналду в "Ювентус" обошелся туринцам в 100 миллионов евро, которые клуб должен выплатить "Реалу" в течение следующих двух лет, зарплата португальца составит 30 миллионов евро в год.
Источник: 24 Канал
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