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Как фанаты "Ливерпуля" сходили с ума в самолете по дороге на матч: видео

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Как фанаты
Как фанаты "Ливерпуля" сходили с ума в самолете по дороге на матч / ua-football.com

Первые футбольные фаны уже летят в Киев. Фанаты английского "Ливерпуля" выложили в сеть видео с самолета, где они поют гимн футбольной команды.

Как известно, в Киев они летят на финал Лиги чемпионов.

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Просто во время полета болельщики кричат и поют гимн футбольной команды, несмотря на попытки стюардов их успокоить.

Видео с фанатами "Ливерпуля" с самолета

Напомним, что матч между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем" состоится 26 мая на НСК "Олимпийский". В рамках финала Лиги чемпионов на Крещатике в Киеве будет действовать большая фан-зона с развлекательной программой. А на Контрактовой площади во время финала будет прямая трансляция игры.

К слову, специально для финала футбольной Лиги чемпионов в Киеве возле Бессарабской площади был установлен большой надувной мяч, правда, 23 мая с этой конструкцией произошел конфуз – она вздулась и повисла на фиксирующих стропах.

Теги: Новости спорта Реал – Ливерпуль Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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