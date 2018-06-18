Как финал Лиги Чемпионов повлиял на имидж Украины: впечатления фанов

Финал Лиги чемпионов в Киеве уже прошел, поэтому журналисты 24 канала решили проанализировать, как футбол повлиял на имидж Украины за рубежом.

Этот болельщик мадридского "Реала" – видеоблоггер-путешественник Карлос.

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Карлос приехал в Киев на финал Лиги Чемпионов

Его записи на YouTube набирают десятки тысяч просмотров. Именно столько людей узнали много нового об Украине. И хорошего, и не очень.

Отели отменили очень много резервов? А затем удвоили, утроили и даже в четыре раза увеличили цену. Так они отменили и мой резерв отеля. Я пытался найти другое жилье, но цены поднялись до сотен и даже тысяч долларов. И я нашел замечательную группу в Facebook, где местные украинцы бесплатно берут иностранных фанатов к себе,

– рассказал в одном из своих видео Карлос.

Семья, которая приютила Карлоса, сделала все, чтобы гость чувствовал себя как дома – экскурсии по городу, семейные ужины, шашлык на природе и даже колоритные перевозки.

Другая небольшая киевская квартира ненадолго стала домом для трех ливерпульских болельщиков.

"У нас было трое гостей. Один из Шотландии один, один из Великобритании и еще один из Дании. Это были отдельные гости. Кто-то ночевал на диване, кто-то в спальных мешках на полу. Один из моих знакомых сдавал квартиру за тысячу долларов. Я рада, что у нас была возможность выбрать помощь человеку, а не прибыль", – сказала Татьяна Косянчук, которая приютила иностранных фанатов.

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Один из фанатов "Ливепуля" после возвращения в Великобританию написал в группе в Facebook такой пост: "Все неиспользованные гривны или лишние украинские сим-карты, которые у вас остались после возвращения в Великобританию, пришлите, пожалуйста, по адресу ниже. Я попробую их доставить в Украину как можно быстрее. Благотворительный фонд "Таблеточки" занимается сбором средств для детей больных раком. Если у вас есть другие предложения благотворительных фондов – приветствуется".

Одно из сообщений гостя из Великобритании

Некоторые же напрямую посылали средства благотворительному фонду.

Иностранцы неоднократно выражали такое желание поблагодарить украинцев за гостеприимство через благотворительность. И одним из фондов, который предложили, был фонд "Таблеточки". После чего создали кампанию на платформе, которая продолжается и до сих пор, и все желающие могут сбрасывать туда средства и сейчас,

– отметила волонтер благотворительного фонда "Таблеточки" Ольга Мазур.

И хотя денег не так уж и много, приятно удивила инициатива.

Более того – иностранцы в приятном шоке от украинского гостеприимства. Многие из них мало что знали об Украине, или знали не слишком приятные вещи, как война или взрыв на Чернобыльской АЭС. Теперь же фанаты из-за рубежа с восторгом отзываются о Киеве и обещают вернуться сюда сами.

У меня в жизни такого даже близко никогда не было раньше. Я обязательно вернусь. Возможно, в следующем году. Мы уже имеем запланированные путешествия на год, но в следующем году мы с женой поедем в Украину, чтобы и она могла ее узнать,

– пообещал фанат "Реала" Карлос.