Как финалисты нацотбора Евровидения ответили на вопросы про Крым и Донбасс
В этом году Национальный отбор Евровидения не обошел и политические вопросы. После скандала с сестрами Анной и Марией Опанасюк, которые не смогли ответить чей Крым, судьи и зрители более тщательно изучают гражданскую позицию других финалистов песенного конкурса.
Журналисты 24 канала пообщались с участниками Нацотбора на Евровидение и выяснили, есть ли у победительницы украинского отбора MARUV и у других финалистов четкая позиция относительно ситуации в Донбассе и Крыму.
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MARUV
Победительница конкурса Евровидение певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун) во время прямого эфира ответила, что "Крым – это Украина, конечно же". Однако уже в апреле она поедет развлекать публику в Москву и Питеру. Гастроли по стране, что аннексировала полуостров у MARUV запланированы уже давно.
Победительница Нацотбора на Евровидение MARUV
Сразу после выступления журналисты 24 канала спросили, что происходит на Донбассе и есть ли у певицы четкая позиция относительно ситуации в Украине.
Это очень сложный вопрос для меня, потому что мои близкие там потеряли дома, и мне об этом очень трудно говорить. Но я хочу, чтобы наконец наступил мир и это закончилось. На все вопросы я обязательно отвечу на пресс-конференции,
– сказала победительница Нацотбора Евровидение MARUV.
Freedom-jazz
Женский музыкальный коллектив Freedom-jazz, который получил 6 баллов от жюри и 4 от зрителей, более точно ответили на вопрос о ситуации в Донбассе.
На Донбассе продолжается война России с Украиной,
– заявили солистки Freedom-jazz.
Женский музыкальный коллектив Freedom-jazz
YUKO
А вот вокалистка русскоязычной группы YUKO Юлия Юрина, которая родом из России, призналась, что желает получить украинское гражданство. Тем самым ей придется отказаться от российского. Кроме того, она вместе с музыкантом группы Юрием Королевым заверили, что не будут гастролировать по России.
Группа YUKO
На вопрос журналистов 24 канала ответил Юрий, а не Юлия, ведь, как он сам отметил, ведь пока вокалистка группы имеет российское гражданство, то по законам РФ она может быть привлечена к уголовной ответственности.
Мы не собираемся ехать в Россию на концерты. Однако у Юли все родные живут в РФ, поэтому она точно будет туда ехать к ним. Крым – это Украина, а то, что с ним произошло называется аннексией. Донецкая и Луганск – это тоже украинские города,
– отметил Юрий Королев.
Brunettes Shoot Blondes
Участники группы Brunettes Shoot Blondes, которые создали удивительный музыкальный инструмент, также имеют четкую позицию относительно оккупации Крыма и агрессии России на Востоке Украины.
Brunettes Shoot Blondes
Сейчас на Донбассе происходит война. Участниками являются Российская Федерация, Украина и сепаратисты,
– добавил участник группы Андрей Ковалев.
ANNA MARIA
А вот вокруг дуэта ANNA MARIA (сестер Анны и Марии Опанасюк) скандал разгорелся во время прямого эфира отбора Евровидения. Ведущий Сергей Притула спросил артисток, не пожалели ли они, что подали заявку на Национальный отбор Евровидение. Ведь зная их бэкграунд и историю с родителями в Крыму, работающих на российских оккупантов, они решили отправиться на конкурс и в перспективе представлять страну в мире.
На самом деле мы свой выбор сделали давно, родители сделали свой и мы на него повлиять не можем. Но это все равно наши родители, которых мы любим и которым мы уважаем. И действительно, если бы у нас встал вопрос выбрать конкурс или родителей, как и любой нормальный человек мы выбрали бы родителей,
– прокомментировала скандальное интервью участница группы ANNA MARIA.
Также они добавили, что они не нарушали никаких законов Украины. И одна из сестер добавила, что не каждый человек понимает эту трагедию так, как они. Однако судья и победительница Евровидения-2016 певица Джамала напомнила, что лично она выбрала родителей, а теперь она не может поехать.
Как вы можете говорить, что Крым– это наша Родина, если есть только один правильный ответ: Крым – это Украина, его аннексировала Россия, с которой сейчас идет война,
– ответила Джамала.
Смотрите видео: скандал с сестрами Опанасюк
К слову, финал конкурса Евровидение состоится 18 мая в Израиле. Стоит отметить, что несмотря на победу MARUV, Национальная общественная телерадиокомпания еще не приняла окончательное решение об участии артистки в песенном конкурсе.