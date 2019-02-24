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      Как финалисты нацотбора Евровидения ответили на вопросы про Крым и Донбасс

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      В этом году Национальный отбор Евровидения не обошел и политические вопросы. После скандала с сестрами Анной и Марией Опанасюк, которые не смогли ответить чей Крым, судьи и зрители более тщательно изучают гражданскую позицию других финалистов песенного конкурса.

      Журналисты 24 канала пообщались с участниками Нацотбора на Евровидение и выяснили, есть ли у победительницы украинского отбора MARUV и у других финалистов четкая позиция относительно ситуации в Донбассе и Крыму.

      Читайте также: Нацотбор на Евровидение-2019 от Украины: результаты финала конкурса

      MARUV

      Победительница конкурса Евровидение певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун) во время прямого эфира ответила, что "Крым – это Украина, конечно же". Однако уже в апреле она поедет развлекать публику в Москву и Питеру. Гастроли по стране, что аннексировала полуостров у MARUV запланированы уже давно.

      MARUV
      Победительница Нацотбора на Евровидение MARUV

      Сразу после выступления журналисты 24 канала спросили, что происходит на Донбассе и есть ли у певицы четкая позиция относительно ситуации в Украине.

      Это очень сложный вопрос для меня, потому что мои близкие там потеряли дома, и мне об этом очень трудно говорить. Но я хочу, чтобы наконец наступил мир и это закончилось. На все вопросы я обязательно отвечу на пресс-конференции,
      – сказала победительница Нацотбора Евровидение MARUV.

      Freedom-jazz

      Женский музыкальный коллектив Freedom-jazz, который получил 6 баллов от жюри и 4 от зрителей, более точно ответили на вопрос о ситуации в Донбассе.

      На Донбассе продолжается война России с Украиной,
      – заявили солистки Freedom-jazz.

      Жіночий музичний колектив Freedom-jazz
      Женский музыкальный коллектив Freedom-jazz

      YUKO

      А вот вокалистка русскоязычной группы YUKO Юлия Юрина, которая родом из России, призналась, что желает получить украинское гражданство. Тем самым ей придется отказаться от российского. Кроме того, она вместе с музыкантом группы Юрием Королевым заверили, что не будут гастролировать по России.

      Гурт YUKO
      Группа YUKO

      На вопрос журналистов 24 канала ответил Юрий, а не Юлия, ведь, как он сам отметил, ведь пока вокалистка группы имеет российское гражданство, то по законам РФ она может быть привлечена к уголовной ответственности.

      Мы не собираемся ехать в Россию на концерты. Однако у Юли все родные живут в РФ, поэтому она точно будет туда ехать к ним. Крым – это Украина, а то, что с ним произошло называется аннексией. Донецкая и Луганск – это тоже украинские города,
      – отметил Юрий Королев.

      Brunettes Shoot Blondes

      Участники группы Brunettes Shoot Blondes, которые создали удивительный музыкальный инструмент, также имеют четкую позицию относительно оккупации Крыма и агрессии России на Востоке Украины.

      Brunettes Shoot Blondes
      Brunettes Shoot Blondes

      Сейчас на Донбассе происходит война. Участниками являются Российская Федерация, Украина и сепаратисты,
      – добавил участник группы Андрей Ковалев.

      ANNA MARIA

      А вот вокруг дуэта ANNA MARIA (сестер Анны и Марии Опанасюк) скандал разгорелся во время прямого эфира отбора Евровидения. Ведущий Сергей Притула спросил артисток, не пожалели ли они, что подали заявку на Национальный отбор Евровидение. Ведь зная их бэкграунд и историю с родителями в Крыму, работающих на российских оккупантов, они решили отправиться на конкурс и в перспективе представлять страну в мире.

      На самом деле мы свой выбор сделали давно, родители сделали свой и мы на него повлиять не можем. Но это все равно наши родители, которых мы любим и которым мы уважаем. И действительно, если бы у нас встал вопрос выбрать конкурс или родителей, как и любой нормальный человек мы выбрали бы родителей,
      – прокомментировала скандальное интервью участница группы ANNA MARIA.

      Также они добавили, что они не нарушали никаких законов Украины. И одна из сестер добавила, что не каждый человек понимает эту трагедию так, как они. Однако судья и победительница Евровидения-2016 певица Джамала напомнила, что лично она выбрала родителей, а теперь она не может поехать.

      Как вы можете говорить, что Крым– это наша Родина, если есть только один правильный ответ: Крым – это Украина, его аннексировала Россия, с которой сейчас идет война,
      – ответила Джамала.

      Смотрите видео: скандал с сестрами Опанасюк

      К слову, финал конкурса Евровидение состоится 18 мая в Израиле. Стоит отметить, что несмотря на победу MARUV, Национальная общественная телерадиокомпания еще не приняла окончательное решение об участии артистки в песенном конкурсе.

       

       

      blog_ava
      Участие MARUV в Евровидении-2019 от Украины официально еще не утверждено, – НСТУ
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      Теги: Новости Украины Евровидение Джамала Музыка Опрос 24 MARUV Сестры Анна Мария Опанасюк Украина – Россия Скандал Сергей Притула Война на Донбассе Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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