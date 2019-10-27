Как формируется тариф на газ и какой фактор больше всего влияет на цену

Стоимость газа разделена на две части. Но рост тарифов на газ в 2020 году будет. Насколько существенным-зависит от цены на непосредственно импортный газ.

Об этом 24 каналу рассказал председатель экспертного Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

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Первая составляющая – тарифы газораспределительных сетей. Вторая – непосредственно цена самого газа. Самая болезненная составляющая, определяемая по четырем пунктам, согласно действующему постановлению Кабмина,

– говорит Униговский.

Униговский отмечает: операторы газораспределительных сетей, то есть облгазы, вынуждены повышать тарифы на транспортировку. Средняя зарплата сотрудников – 5-6 тысяч гривен. А именно от этих людей зависит безопасность нашего газоснабжения. Поэтому решение объективное.

Повышение цены на транспортировку газа не будет существенным. Тарифы газораспределительных операторов увеличат на 30%. Если сейчас за тысячу кубов была оплата 500-600 гривен, станет 540-640. В платежках по факту вырастет на 5-6% от общей цены,

– рассказывает Леонид Униговский.

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Значительно больше, по его словам, вырастет цена на сам газ. И здесь все будет зависеть от того, насколько повысится стоимость всех составляющих, из которых формируется конечная стоимость. Как говорит эксперт, есть два обстоятельства. Первая – специальные обязанности Нафтогаза по регулированию цены в 2020 году заканчиваются, и будет рыночная стоимость.

"Действующее постановление правительства позволяет Нафтогазу увеличивать цену для населения. Новый премьер Алексей Гончарук по этому вопросу пока не определился", – отметил Униговский.

При этом, специалист отмечает: экс-премьер Гройсман напомнил Коболеву о том, что Нафтогаз закачал газ по низкой цене, по которой надо продавать его населению, выполняя специальные обязанности. Но для этого нужно отдельное Постановление Правительства.

Какие изменения в тарифах ждут украинцев в 2020 году?

В конце 2019 года завершается контакт между Украиной и Россией по транзиту газа через украинскую территорию, поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны заключить новое соглашение. Недавно президент России Путин заявил, что РФ готова заключить новый транзитный контракт с Украиной по европейскому законодательству. В Нафтогазе отметили, что такое заявление Путин сделал из-за того, что Россия не верит, что Украина успеет внедрить европейское законодательство до конца года. Российская сторона отмечает, что подпишет необходимые договоры о транзите газа в случае, если Украина проведет анбандлинг и отделит ГТС по управлению "Нафтогаза".



Верховная Рада поддержала создание независимого оператора ГТС в первом чтении. Этим документом предусмотрено разделение транспортировки, хранения, добычи и продажи газа (анбандлинг). Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что в газовые хранилища закачали почти 21 миллиард кубов, что является историческим максимумом за последние 9 лет. И украинцы будут в тепле.