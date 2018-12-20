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      Как футболист "Шахтера" учил Мисс Украина набивать мяч: смешное видео

      63 Читати новину українською
      Михаил Мудрик
      Михаил Мудрик / ФК "Шахтер"

      Юный хавбек донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик поделился своей техникой с Мисс Украина Полиной Ткач.

      Пресс-служба донецкого "Шахтера" в клубном Instagram опубликовала забавное видео, как Мудрик учил набивать мяч Мисс Украина.

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      Как известно ранее, донецкий "Шахтер" подготовил специальный ролик к Новому году с участием игроков и тренеров донецкого клуба, а компанию им составили очаровательные Полина Ткач, обладательница титула "Мисс Украина – 2017", и Диана Мироненко, победительница конкурса "Мисс Украина Земля – 2017".

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      Теги: Спорт Футбол Шахтер
      Источник: 24 Канал
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