Как гендерное равенство влияет на сон: интересный факт
Парам, которым присущ сексизм, труднее качественно высыпаться и соблюдать баланс между работой и отдыхом.
Об этом свидетельствуют результаты исследования американских и австралийских ученых, сообщает Knife.
Ученые выяснили, что неравенство отражается на качестве сна мужчин и женщин. Так успокаивать малышей по ночам или ждать подростков с вечеринки чаще приходится женщинам. В то же время мужчинам, которые самостоятельно содержат семью, трудно отделаться от мыслей о работе ночью.
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Опыт-наблюдения проводились среди 14 143 жителей 23 европейских стран.
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