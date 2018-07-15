Как гендерное равенство влияет на сон: интересный факт

Парам, которым присущ сексизм, труднее качественно высыпаться и соблюдать баланс между работой и отдыхом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования американских и австралийских ученых, сообщает Knife.

Ученые выяснили, что неравенство отражается на качестве сна мужчин и женщин. Так успокаивать малышей по ночам или ждать подростков с вечеринки чаще приходится женщинам. В то же время мужчинам, которые самостоятельно содержат семью, трудно отделаться от мыслей о работе ночью.

Читайте также: "Стоп сексизм": Цукерберг уходит в декретный отпуск

Опыт-наблюдения проводились среди 14 143 жителей 23 европейских стран.

Другие новости о лечении различных заболеваний, медицине в Украине, здоровый образ жизни и питания, беременность и роды, открытие в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.