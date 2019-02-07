Как глава церкви "Возрождение" Мунтян понимает юмор, или Почему пастор подал на Щура в суд

Основатель и председатель духовного центра "Возрождение" Владимир Мунтян (настоящее имя – Владимир Мунтяну) подал в суд на юмористическую программу "#@)₴?$0 с Майклом Щуром", которая, в частности, выходит и на 24 канале. Суть иска заключается в том, что в передаче прозвучала ложная информация о Мунтяне, поэтому тот требует ее опровержения.

О каких заявлениях относительно Мунтяна говорится

Как в комментарии 24 канала рассказал Евгений Самойленко, креативный продюсер "Телевидение Торонто", которая производит "#@)₴?$0 с Майклом Щуром", программа, о которой говорит Мунтян, вышла еще в мае 2018 года.

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Сюжет, из-за которго Мунтян подал в суд на "#@)₴?$ 0 с Майклом Щуром",

Володимир Мунтян із церкви Відродження А це той сюжет, за який на нас Мунтян подав до суду! Каваща варабрама курама щіта! Як думаєте, він дійсно паплюжить його честь та гідність? І навіть більше за його концерти? Posted by Телебачення Торонто on Monday, 4 February 2019

Представители же Мунтяна отреагировали только через несколько месяцев. Сначала они обратились в студию с требованиями убрать эти материалы и опровергнуть, однако "Телевидение Торонто" это проигнорировало, поскольку, по словам Самойленко, не видели в этом смысла. А в начале 2019 года Майкл Щур и компания получили письма, что суд принял к рассмотрению это дело и назначил заседание на 18 марта.

Очень смешной иск для нас всех, потому что юристы Мунтяна требуют опровергнуть шутки, сарказм, иронию, оценочные суждения, то есть то, что в юридической практике не опровергается. Мы считаем, что у этого иска нет никаких судебных перспектив, хотя суд взял его к рассмотрению. Мы надеемся, что это будет очень смешной суд, который закончится очень быстро,

– сказал Самойленко.

Что именно требуют представители Мунтяна от "Телевидение Торонто"

В своем иске представители Мунтяна требуют опровергнуть информацию из сюжета в эфире Общественного телевидения, где, в частности, выходит эта программа, а также удалить материалы со всех платформ, где они размещены. Также они хотят получить символическую денежную компенсацию в 1 гривну. По их убеждению, вся эта информация не соответствует действительности, является недостоверной, а также унижает честь и достоинство религиозной организации "Возрождение" и лично Владимира Мунтяна.

Согласно иску, который выложил на своей странице в Facebook, Майкл Щур, представители Мунтяна требуют опровергнуть следующее:

– то, что Мунтян является генеральным директором ООО "Возрождение";

Позиция юристов Мунтяна: название организации, которую возглавляет их клиент – "Всеукраинский духовный центр "Возрождение". Здесь вообще нет должности генерального директора. Также Владимир Мунтян не имеет никакого отношения к компании ООО "Возрождение".

– то, что Мунтян называет себя тринадцатым апостолом.

Позиция юристов Мунтяна: эта информация не соответствует действительности, а также унижает честь и достоинство Владимира Мунтян, поскольку он ни разу не называл себя тринадцатым апостолом.

– то, что Владимир Мунтян является мошенником, а религиозная организация "Возрождение" – мошеннической.

Позиция юристов Мунтяна: представляя рубрику "Мошенник или все-таки мошенник", ведущий подает искаженную и непроверенную информацию с целью формирования у телезрителей заблуждения. Владимир Мунтян не является мошенником и к нему нет ни одного приговора суда о привлечении к уголовной ответственности за мошенничество. В то же время в самой религиозной организации никто и никогда не занимается и не занимался мошенничеством.

– то, что главной темой проповедей религиозной организации "Возрождение" и собственно Мунтяна являются деньги.

Позиция юристов Мунтяна: главная тема проповедей – это спасение людей через веру в Иисуса Христа. Никогда тема денег не была главной в проповедях.

– то, что Владимир Мунтян не скрывает, что деньги являются центральным элементом его церкви и не самым главным условием связи с Богом.

Позиция юристов Мунтяна: по словам ведущего, "Владимир Мунтян не скрывает, что деньги являются центральным элементом его церкви, и это самое главное условие связи с Богом". Это не правда. Владимир Мунтян никогда об этом не говорил.

– то, что в религиозной организации "Возрождение" существует прайс в долларах США за связь с высшими силами.

Позиция юристов Мунтяна: в эфире телепрограммы неизвестный показывает так называемый прайс в долларах США "за связь с высшими силами". Это ложная информация, поскольку в религиозной организации "Возрождение" не существует никаких предложений так называемой связи с высшими силами;

– то, что на Ferrari могут ездить пасторы духовного центра "Возрождение";

Позиция юристов Мунтяна: в программе подается недостоверная информация, что "на Ferrari могут ездить пасторы духовного центра "Возрождение", при этом показывается автомобиль марки Ferrari, который не принадлежит и не принадлежал ни одному пастору, зато является автомобилем прихожанина религиозной организации.

– то, что Мунтяна может засушить не только опухоль, а все от биполярного расстройства до энуреза, что Владимир Мунтян – пастор-гомеопат, о том, что пастор кормит свою паству ерундой.

Позиция юристов Мунтяна: Это клевета и вся эта информация является недостоверной, поскольку она не соответствует действительности, и оскорбительной.

Следует отметить, что в нарушение принципов полноты информации автором указанной программы не было показано о благотворительных проектах, которыми уже более 10 лет занимается религиозная организация "Возрождение" и лично Владимир Мунтян,

– отмечает защита Мунтяна.

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Адвокаты главы "Возрождения" добавляют, что, согласно закону, вещатель должен подавать проверенную информацию и опровергать ту, которая была признана недостоверной, клеветнической и тому подобное. В то же время, согласно законодательству, телезрители и радиослушатели имеют право опровергнуть и требовать опровержения распространенной о них информации в теле– и радиоэфирах.

Телерадиокомпания обязана рассмотреть заявление в семидневный срок со дня его поступления, если иное не предусмотрено законодательством Украины. Если у телерадиокомпании отсутствуют достаточные доказательства того, что распространенные им сведения соответствуют действительности, она обязана срочно их опровергнуть. В опровержении должно быть указано, какие сведения не соответствуют действительности, когда и в какой программе или передаче их распространила телерадиоорганизация,

– говорится в иске "Телевидение Торонто".

Кроме того, в документе указывается, что истец адвокатов потратил 15 тысяч гривен, а всего судебные расходы оценивает в 25 тысяч гривен.

Текст иска Мунтяна к "Телевидение Торонто"

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Как будет реагировать "Телевидение Торонто"

Согласно процедуре, суд мог к рассмотрению и не взять это дело, но все же решил его рассмотреть.

Евгений Самойленко рассказал, что они уже нашли юристов, которые согласились помочь. Адвокаты также считают это дело смешным и ожидают интересный и веселый процесс.

Кроме того, в передаче "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" вышла определенная реакция на этот иск, однако она была сделана в юмористически-сатирическом ключе. В то же время авторы обнародовали некоторые серьезные данные. В частности, то,

– что Мунтян в начале 2000-х был учредителем общества с ограниченной ответственностью "Миллионер". Как с иронией подчеркнул Майкл Щур, "наверное, говорится о миллионах спасенных душ".

– Мунтян сам себя на Youtube титулирует апостол, более того, на его канале есть видео, где пастор из Канады рассказывает, как помазал Мунтяна в апостолы. Согласно логике, у Иисуса было 12 апостолов, то, если появляется еще один, то он будет тринадцатым по счету.

– Мунтян не мог молитвой поднять людей с инвалидной коляски после семи лет сидения, как это было во время одного из его выступлений, поскольку за такой срок у человека атрофировались бы все мышцы, поэтому встать он бы не смог.

– Мунтян во время интервью неоднократно заявлял о важности финансов в жизни человека. Также он своим прихожанам заявлял: "Вы увидите, я буду бизнесменом, который зарабатывает сотни миллионов долларов". По словам защиты, он никогда не делал акцент на важности денег перед религией.

– Относительно его лечебных способностей, то Мунтян во время одного из выступлений отметил: "Я завещаю всяческой опухоли засохнуть во имя Иисуса".

Иск Мунтяна против "Телевидение Торонто": студия "опровергает" недостоверную информацию

Суд не будет брать этот сюжет во внимание. Однако, частично озвученые в сюжете вещи будут совпадать с линией защиты. Линия защиты строится на том, что мы – сатирическая и юмористическая программа. Есть такое понятие в законе, как оценочные суждения, сатира, шутки. Их надо опровергать, потому что с таким успехом любой политик может идти и подавать в суд на любую сатирическую программу. В этом нет юридических прецедентов и этому нет никакой перспективы. Даже дела о защите чести и достоинства они бы не рассматривались в таком контексте. Они не просто требуют защитить честь и достоинство – они требуют опровержения наших шуток. Это абсурд, юридический абсурд,

– говорит Самойленко.

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Креативный продюсер "Телевидение Торонто" считает, что Мунтян и его защита произвольно выбрали информацию для опровержения. И действительно, посмотрев сюжеты и перечитав иск, можно сделать вывод, что некоторые казалось важные для церкви вещи они просто не принимали во внимание. К примеру, Майкл Щур предполагает, что Мунтян молится дьяволу, правда в иске об этом не упоминается.

Журналисты 24 канала пытались узнать и мнение религиозной организации "Возрождение" по этому иску, однако те на наши звонки и на письма не отвечают.