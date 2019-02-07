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      Как глава церкви "Возрождение" Мунтян понимает юмор, или Почему пастор подал на Щура в суд

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      Майкл Щур
      Майкл Щур / Соцсети

      Основатель и председатель духовного центра "Возрождение" Владимир Мунтян (настоящее имя – Владимир Мунтяну) подал в суд на юмористическую программу "#@)₴?$0 с Майклом Щуром", которая, в частности, выходит и на 24 канале. Суть иска заключается в том, что в передаче прозвучала ложная информация о Мунтяне, поэтому тот требует ее опровержения.

      О каких заявлениях относительно Мунтяна говорится

      Как в комментарии 24 канала рассказал Евгений Самойленко, креативный продюсер "Телевидение Торонто", которая производит "#@)₴?$0 с Майклом Щуром", программа, о которой говорит Мунтян, вышла еще в мае 2018 года.

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      Сюжет, из-за которго Мунтян подал в суд на "#@)₴?$ 0 с Майклом Щуром",

      Володимир Мунтян із церкви Відродження

      А це той сюжет, за який на нас Мунтян подав до суду! Каваща варабрама курама щіта! Як думаєте, він дійсно паплюжить його честь та гідність? І навіть більше за його концерти?

      Posted by Телебачення Торонто on Monday, 4 February 2019

      Представители же Мунтяна отреагировали только через несколько месяцев. Сначала они обратились в студию с требованиями убрать эти материалы и опровергнуть, однако "Телевидение Торонто" это проигнорировало, поскольку, по словам Самойленко, не видели в этом смысла. А в начале 2019 года Майкл Щур и компания получили письма, что суд принял к рассмотрению это дело и назначил заседание на 18 марта.

      Очень смешной иск для нас всех, потому что юристы Мунтяна требуют опровергнуть шутки, сарказм, иронию, оценочные суждения, то есть то, что в юридической практике не опровергается. Мы считаем, что у этого иска нет никаких судебных перспектив, хотя суд взял его к рассмотрению. Мы надеемся, что это будет очень смешной суд, который закончится очень быстро,
      – сказал Самойленко.

      Что именно требуют представители Мунтяна от "Телевидение Торонто"

      В своем иске представители Мунтяна требуют опровергнуть информацию из сюжета в эфире Общественного телевидения, где, в частности, выходит эта программа, а также удалить материалы со всех платформ, где они размещены. Также они хотят получить символическую денежную компенсацию в 1 гривну. По их убеждению, вся эта информация не соответствует действительности, является недостоверной, а также унижает честь и достоинство религиозной организации "Возрождение" и лично Владимира Мунтяна.

      Согласно иску, который выложил на своей странице в Facebook, Майкл Щур, представители Мунтяна требуют опровергнуть следующее:

      – то, что Мунтян является генеральным директором ООО "Возрождение";

      Позиция юристов Мунтяна: название организации, которую возглавляет их клиент – "Всеукраинский духовный центр "Возрождение". Здесь вообще нет должности генерального директора. Также Владимир Мунтян не имеет никакого отношения к компании ООО "Возрождение".

      – то, что Мунтян называет себя тринадцатым апостолом.

      Позиция юристов Мунтяна: эта информация не соответствует действительности, а также унижает честь и достоинство Владимира Мунтян, поскольку он ни разу не называл себя тринадцатым апостолом.

      – то, что Владимир Мунтян является мошенником, а религиозная организация "Возрождение" – мошеннической.

      Позиция юристов Мунтяна: представляя рубрику "Мошенник или все-таки мошенник", ведущий подает искаженную и непроверенную информацию с целью формирования у телезрителей заблуждения. Владимир Мунтян не является мошенником и к нему нет ни одного приговора суда о привлечении к уголовной ответственности за мошенничество. В то же время в самой религиозной организации никто и никогда не занимается и не занимался мошенничеством.

      – то, что главной темой проповедей религиозной организации "Возрождение" и собственно Мунтяна являются деньги.

      Позиция юристов Мунтяна: главная тема проповедей – это спасение людей через веру в Иисуса Христа. Никогда тема денег не была главной в проповедях.

      – то, что Владимир Мунтян не скрывает, что деньги являются центральным элементом его церкви и не самым главным условием связи с Богом.

      Позиция юристов Мунтяна: по словам ведущего, "Владимир Мунтян не скрывает, что деньги являются центральным элементом его церкви, и это самое главное условие связи с Богом". Это не правда. Владимир Мунтян никогда об этом не говорил.

      – то, что в религиозной организации "Возрождение" существует прайс в долларах США за связь с высшими силами.

      Позиция юристов Мунтяна: в эфире телепрограммы неизвестный показывает так называемый прайс в долларах США "за связь с высшими силами". Это ложная информация, поскольку в религиозной организации "Возрождение" не существует никаких предложений так называемой связи с высшими силами;

      – то, что на Ferrari могут ездить пасторы духовного центра "Возрождение";

      Позиция юристов Мунтяна: в программе подается недостоверная информация, что "на Ferrari могут ездить пасторы духовного центра "Возрождение", при этом показывается автомобиль марки Ferrari, который не принадлежит и не принадлежал ни одному пастору, зато является автомобилем прихожанина религиозной организации.

      – то, что Мунтяна может засушить не только опухоль, а все от биполярного расстройства до энуреза, что Владимир Мунтян – пастор-гомеопат, о том, что пастор кормит свою паству ерундой.

      Позиция юристов Мунтяна: Это клевета и вся эта информация является недостоверной, поскольку она не соответствует действительности, и оскорбительной.

      Следует отметить, что в нарушение принципов полноты информации автором указанной программы не было показано о благотворительных проектах, которыми уже более 10 лет занимается религиозная организация "Возрождение" и лично Владимир Мунтян,
      – отмечает защита Мунтяна.

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      Адвокаты главы "Возрождения" добавляют, что, согласно закону, вещатель должен подавать проверенную информацию и опровергать ту, которая была признана недостоверной, клеветнической и тому подобное. В то же время, согласно законодательству, телезрители и радиослушатели имеют право опровергнуть и требовать опровержения распространенной о них информации в теле– и радиоэфирах.

      Телерадиокомпания обязана рассмотреть заявление в семидневный срок со дня его поступления, если иное не предусмотрено законодательством Украины. Если у телерадиокомпании отсутствуют достаточные доказательства того, что распространенные им сведения соответствуют действительности, она обязана срочно их опровергнуть. В опровержении должно быть указано, какие сведения не соответствуют действительности, когда и в какой программе или передаче их распространила телерадиоорганизация,
      – говорится в иске "Телевидение Торонто".

      Кроме того, в документе указывается, что истец адвокатов потратил 15 тысяч гривен, а всего судебные расходы оценивает в 25 тысяч гривен.

      Текст иска Мунтяна к "Телевидение Торонто"

      Мунтян, Телебачення Торонто, Щур, суд, позов, наклеп, релігія, Відродження

      Мунтян, Телебачення Торонто, Щур, суд, позов, наклеп, релігія, Відродження

      Мунтян, Телебачення Торонто, Щур, суд, позов, наклеп, релігія, Відродження

      Мунтян, Телебачення Торонто, Щур, суд, позов, наклеп, релігія, Відродження

      Мунтян, Телебачення Торонто, Щур, суд, позов, наклеп, релігія, Відродження

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      Как будет реагировать "Телевидение Торонто"

      Согласно процедуре, суд мог к рассмотрению и не взять это дело, но все же решил его рассмотреть.

      Евгений Самойленко рассказал, что они уже нашли юристов, которые согласились помочь. Адвокаты также считают это дело смешным и ожидают интересный и веселый процесс.

      Кроме того, в передаче "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" вышла определенная реакция на этот иск, однако она была сделана в юмористически-сатирическом ключе. В то же время авторы обнародовали некоторые серьезные данные. В частности, то,

      – что Мунтян в начале 2000-х был учредителем общества с ограниченной ответственностью "Миллионер". Как с иронией подчеркнул Майкл Щур, "наверное, говорится о миллионах спасенных душ".

      – Мунтян сам себя на Youtube титулирует апостол, более того, на его канале есть видео, где пастор из Канады рассказывает, как помазал Мунтяна в апостолы. Согласно логике, у Иисуса было 12 апостолов, то, если появляется еще один, то он будет тринадцатым по счету.

      – Мунтян не мог молитвой поднять людей с инвалидной коляски после семи лет сидения, как это было во время одного из его выступлений, поскольку за такой срок у человека атрофировались бы все мышцы, поэтому встать он бы не смог.

      – Мунтян во время интервью неоднократно заявлял о важности финансов в жизни человека. Также он своим прихожанам заявлял: "Вы увидите, я буду бизнесменом, который зарабатывает сотни миллионов долларов". По словам защиты, он никогда не делал акцент на важности денег перед религией.

      – Относительно его лечебных способностей, то Мунтян во время одного из выступлений отметил: "Я завещаю всяческой опухоли засохнуть во имя Иисуса".

      Иск Мунтяна против "Телевидение Торонто": студия "опровергает" недостоверную информацию

      Суд не будет брать этот сюжет во внимание. Однако, частично озвученые в сюжете вещи будут совпадать с линией защиты. Линия защиты строится на том, что мы – сатирическая и юмористическая программа. Есть такое понятие в законе, как оценочные суждения, сатира, шутки. Их надо опровергать, потому что с таким успехом любой политик может идти и подавать в суд на любую сатирическую программу. В этом нет юридических прецедентов и этому нет никакой перспективы. Даже дела о защите чести и достоинства они бы не рассматривались в таком контексте. Они не просто требуют защитить честь и достоинство – они требуют опровержения наших шуток. Это абсурд, юридический абсурд,
      – говорит Самойленко.

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      Креативный продюсер "Телевидение Торонто" считает, что Мунтян и его защита произвольно выбрали информацию для опровержения. И действительно, посмотрев сюжеты и перечитав иск, можно сделать вывод, что некоторые казалось важные для церкви вещи они просто не принимали во внимание. К примеру, Майкл Щур предполагает, что Мунтян молится дьяволу, правда в иске об этом не упоминается.

      Журналисты 24 канала пытались узнать и мнение религиозной организации "Возрождение" по этому иску, однако те на наши звонки и на письма не отвечают.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Журналисты СМИ Медиа Новости политики Религия Публикации Судьи
      Источник: 24 канал
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