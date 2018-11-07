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      Как голливудские звезды голосовали на выборах Конгресса США: яркая фотоподборка

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      Голливудские звезды на промежуточных выборах Конгресса США
      Голливудские звезды на промежуточных выборах Конгресса США / 24 канал

      Вчера, 6 ноября, в Соединенных Штатах Америки состоялись запланированные промежуточные выборы политиков в Конгресс. Немало американцев посетили участки и отдали свои голоса за кандидатов. Исключением не стали и знаменитости.

      Уже на следующий день после выборов сеть пестрила яркими снимками с избирательных участков. Голливудские актеры, музыканты, светские львицы, музыканты, модели, телеведущие – немало известных людей воспользовались своим правом и отдали голоса за политиков. При этом большинство из них агитировали других не игнорировать знаковый день для США и потратить несколько минут на промежуточные выборы.

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      Так, свой гражданский долг исполнили Ева Лонгория, Зои Салдана, Эмбер Хьорд, Мадонна, Джулия Робертс, Синди Кроуфорд, Гвинет Пэлтроу, Пинк, Ким Кардашян, Джессика Бил, Кэти Перри и другие. Кроме этого, впервые за несколько месяцев лечения вышла в свет певица Деми Ловато. Звезда оправилась после передозировки наркотиками, которое произошло в июле 2018 года.

      Немало знаменитостей позировали перед камерой в патриотической одежде или с эмблемами. Журналисты LifeStyle 24 подобрали выразительные и яркие фото с выборов в Конгресс США.

      Деми Ловато

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato)

       

      Джулия Робертс

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberts)

       

      Синди Кроуфорд

       

      Ева Лонгория и Зои Салдана

       

       

       

      Деми Мур

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Demi Moore (@moore2d)

       

      Пинк

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений P!NK (@pink)

       

      Рики Мартин 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Ricky (@ricky_martin)

       

      Опра Уинфри

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Oprah (@oprah)

       

      Гвинет Пелтроу 

       

      Кети Перри

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

       

      Риз Уизерспун 

       

      Мадонна

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Madonna (@madonna)

       

      Дрю Берримор 

       

      Эмбер Хьорд

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Amber Heard (@amberheard)

       

      Теги: LifeStyle Новости США Мадонна Кино Голливуд Музыка Ева Лонгория Гвинет Пелтроу Кети Перри Риз Уизерспун
      Источник: 24 канал
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