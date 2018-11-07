Как голливудские звезды голосовали на выборах Конгресса США: яркая фотоподборка

Вчера, 6 ноября, в Соединенных Штатах Америки состоялись запланированные промежуточные выборы политиков в Конгресс. Немало американцев посетили участки и отдали свои голоса за кандидатов. Исключением не стали и знаменитости.

Уже на следующий день после выборов сеть пестрила яркими снимками с избирательных участков. Голливудские актеры, музыканты, светские львицы, музыканты, модели, телеведущие – немало известных людей воспользовались своим правом и отдали голоса за политиков. При этом большинство из них агитировали других не игнорировать знаковый день для США и потратить несколько минут на промежуточные выборы.

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Так, свой гражданский долг исполнили Ева Лонгория, Зои Салдана, Эмбер Хьорд, Мадонна, Джулия Робертс, Синди Кроуфорд, Гвинет Пэлтроу, Пинк, Ким Кардашян, Джессика Бил, Кэти Перри и другие. Кроме этого, впервые за несколько месяцев лечения вышла в свет певица Деми Ловато. Звезда оправилась после передозировки наркотиками, которое произошло в июле 2018 года.

Немало знаменитостей позировали перед камерой в патриотической одежде или с эмблемами. Журналисты LifeStyle 24 подобрали выразительные и яркие фото с выборов в Конгресс США.

Деми Ловато

Джулия Робертс

Синди Кроуфорд

Ева Лонгория и Зои Салдана

Деми Мур

Пинк

Рики Мартин

Опра Уинфри

Гвинет Пелтроу

Кети Перри

Риз Уизерспун

Мадонна

Дрю Берримор

Эмбер Хьорд