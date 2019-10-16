Как ГПУ будет возвращать доверие к прокурорам: переаттестация, набор новых работников и обучение

В Генпрокуратуре Украины хотят построить доверие общества к прокурорам и прокуратуре как институции. Ради этого в ГПУ планируют обновить состав прокуроров: провести аттестацию действующих сотрудников и набрать новых. А также – провести надлежащее обучение для прокуроров.

Как будет проходить аттестация прокуроров

Читайте также: Полная перезагрузка прокуратуры: каких изменений ждать украинцам

Аттестация прокуроров состоит из нескольких этапов, рассказал в интервью Укринформу первый заместитель генпрокурора Виталий Касько.

Первый этап – проверка профессиональных знаний прокуроров

Это тестирование стартует на следующей неделе (с 21 октября). Его в течение короткого периода пройдут прокуроры всей страны с помощью компьютерной техники. Будет установлен определенный уровень проходного бала, набрав который прокурор может пройти к следующему этапу. Он предусматривает проверку общих знаний.

Второй этап – собеседование

До конца года собеседование пройдут прокуроры, которые претендуют на должности в офисе генерального прокурора (так будет называться действующая ГПУ). Планируется, что он заработает с 1 января, и туда назначат победителей конкурса. Собеседования будут включать проверку профессиональных способностей и добропорядочности прокурора.

"Мы предложили общественным организациям и всем гражданам направлять комиссиям информацию о наличии с этим проблем. Также мы заключили меморандум с НАБУ о проверках прокуроров. Они будут подавать комиссиям сведения о наличии у прокуроров проблем с добропорядочностью", – рассказал Касько.

Читайте также: Дела Майдана перейдут к ГБР и НАБУ, – замгенпрокурора Касько

Кто будет проводить аттестацию прокуроров

Комиссия в составе 6 человек: троих делегирует генпрокурор Руслан Рябошапка, остальных – гражданское общество и международные организации.

Если какой-то кандидат не пройдет собеседование из-за критерия добропорядочности, он не будет назначен в обновленную прокуратуру. То есть решения, как видите, будут приниматься с преобладающим голосом именно представителей общественности и международных организаций. Я думаю, у общества будет высокий уровень доверия к таким комиссиям,

– сказал первый заместитель генпрокурора.

Заявления на прохождение переаттестации прокуроры должны были подать до 15 октября. В противном случае они подлежат увольнению. Так, по состоянию на 15 октября такие заявления подали почти 94,6% прокуроров, сообщил Касько.

Обучение прокуроров

Реформа прокуратуры будет включать обучение прокуроров, которое будут проводить как иностранные, так и украинские специалисты. В ГПУ планируют обучать финансовым расследованиям, работать над кейсменеджментом и тому подобное. Также планируют ввести электронное уголовное производство.

"Вы не представляете, сколько бумаг теперь прокурор должен подписать, сколько леса тратится на большое количество экземпляров документов, которые проходят через прокуроров и участников процесса для того, чтобы породить уголовное производство. Мы планируем сосредоточиться на сути, а не на этих бумажках", – пояснил Касько.

Читайте также: В ГПУ создадут новый департамент финансовых расследований