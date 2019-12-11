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      Громкое смертельное ДТП с участием тещи Притулы могут спустить на тормозах

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      Как разворачиваются события вокруг громкого ДТП с участием тещи Притулы / Соцсети

      Лилия Сопельник, которая совершила смертельное ДТП в Киеве, является тещей не только шоумена Сергея Притулы, а и бывшего "регионала" Виталия Хомутынника. Кроме того, женщину могут признать неподсудной. Доливает масла в огонь и то, что никаких объяснений относительно того, как произошел инцидент, никто не давал. Зато адвокат Сопельник утверждает, что ей в момент ДТП стало плохо.

      Как рассказал адвокат потерпевших Юрий Сухов в программе "После всего" с Дмитрием Гнапом на 24 канале, у СМИ есть информация, что Сопельник якобы перепутала педали. И о том, что у нее якобы какое-то заболевание. Хотя официально она, действительно, имеет определенное заболевание.

      Полный эфир программы "После всего": Тещу Притулы и Хомутынника, которая переехала мальчика с мамой, могут признать неподсудной

      "Но она о нем знала еще до того, как произошло ДТП. Поэтому, если она знала, что имеет болезнь, которая мешает управлять авто, то это – отягчающие обстоятельства", – говорит защитник потерпевших.

      Зато адвокат Сопельник Елена Сторожук убеждает, что ее клиентке стало резко плохо за рулем и никакого путания педалей не было. По ее словам, необходимо установить все в ходе досудебного расследования путем экспертиз и экспериментов.

      Кроме того, адвокат потерпевших Юрий Сухов отметил, что опираясь на физическое состояние, Сопельник все же могут признать неподсудной. В то же время Сухова смущает и избрание меры пресечения для нее именно в виде ночного домашнего ареста.

      Дело в том, что в таких случаях, как правило, избирается мера пресечения, или хотя бы подается ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Насколько нам стало известно, на самом деле, следователь в тот же день, когда сообщили о подозрении, подготовил ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста, но прокурор не подписал его и требовал, чтобы ходатайство было об избрании домашнего ареста в ночное время,
      – утверждает юрист.

      Прозвучал в программе и еще один интересный момент. Хотя первый зять Сопельник Сергей Притула публично пообещал, что не будет вмешиваться в ход расследования, но есть еще один зять, который не менее влиятельный. Речь идет о Виталии Хомутыннике.

      "Он несколько созывов подряд был народным депутатом. И в целом был очень влиятельным во времена президентства Януковича и впоследствии – Порошенко. У него есть связи в СБУ", – отметил Дмитрий Гнап.

      Советуем ознакомиться! Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно о теще Притулы и Хомутынника

      Что известно о ДТП с участием Лилии Сопельник?Трагедия произошла 22 августа на Днепровской набережной в Киеве. Тогда 59-летняя водитель задним ходом наехала на пешеходов. В результате ДТП пострадали мать Анжела Печенежская и ее 9-летний сын Ростислав. Мальчик получил закрытую травму живота и грудной клетки, и был доставлен в больницу ОХМАТДЕТ. Женщина, со своей стороны, получила сотрясение головного мозга и перелом костей таза.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Сергей Притула Постраждалі Криминальные новости Виталий Хомутынник Судьи Дмитрий Гнап - новости
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