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      Как группа крови связана с развитием болезней

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      Как группа крови связана с развитием болезней
      Как группа крови связана с развитием болезней / procaffenation.com

      Большинство людей задумывается о том, какая у них группа крови, когда решают стать донорами или завести детей. К тому же, группа крови может рассказать о том, к каким болезням склонен человек.

      Об этом пишет портал Cosmo.

      Читайте также: В чем особенность людей с четвертой группой крови

      1. Тромбы

      У владельцев первой группы наименьший риск развития тромбов, у второй и третьей он на 30% выше, у четвертой – на 20%.

      2. Рак поджелудочной железы

      Меньше всего шансов заболеть раком поджелудочной железы у обладателей первой группы крови. У второй риск выше на 32%, у четвертой – на 51%, а у третьей – на 72%. Эту статистику связывают с генетическими факторами, а также влиянием кровяных антител воспалением в организме.

      3. Сердечная недостаточность

      Наибольший риск развития сердечной недостаточности у людей с третьей или четвертой группой крови. У первой и второй – на четверть меньше.

      Як група крові пов’язана з розвитком хвороб
      Как группа крови связана с развитием болезней

      4. Рак желудка

      Наименьший риск у людей, которые имеют первую группу крови. Люди с второй группой крови, подвергаются большему риску заболеть раком желудка.

      5. Язва

      Язвы чаще возникают у представителей второй и третьей группы. Минимальный риск язвы желудка у обладателей первой группы. Причину этого ученые видят в разном иммунном ответе на реакцию.

      Чтобы снизить риск развития болезни, нужно придерживаться здорового образа жизни, правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем и курением.

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      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Онкозаболевания
      Источник: 24 Канал
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