"Как хочешь, так и едь": под Киевом водитель маршрутки набросился на инвалида войны (видео)

В сети появилось видео, снятое в обуховской маршрутке. На кадрах видно, как водитель маршрутки агрессивно общается с ветераном АТО с инвалидностью.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter пользователь под ником Duncan MacLeod.

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Доподлинно неизвестно, с чего начался конфликт, однако, на просьбу военного разъяснить, на что он имеет право в общественном транспорте, водитель начал оскорблять мужчину.

"Мне все равно, как хочешь, так и едь", – воскликнул водитель.

За несколько секунд он решил еще и применить силу, и выбить из рук бойца телефон.