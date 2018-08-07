"Как хочешь, так и едь": под Киевом водитель маршрутки набросился на инвалида войны (видео)
В сети появилось видео, снятое в обуховской маршрутке. На кадрах видно, как водитель маршрутки агрессивно общается с ветераном АТО с инвалидностью.
Соответствующее видео опубликовал в Twitter пользователь под ником Duncan MacLeod.
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Доподлинно неизвестно, с чего начался конфликт, однако, на просьбу военного разъяснить, на что он имеет право в общественном транспорте, водитель начал оскорблять мужчину.
"Мне все равно, как хочешь, так и едь", – воскликнул водитель.
За несколько секунд он решил еще и применить силу, и выбить из рук бойца телефон.
Источник: 24 канал
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