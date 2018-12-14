Как хоккеист украинского происхождения установил рекорд, который не могут превзойти более 60 лет

Билл Мосиенко – канадский хоккеист из семьи украинских эмигрантов. Спортсмен отыграл 14 сезонов в Национальной хоккейной лиге и установил небывалый рекорд, который не то что не побили, а даже не приблизились к нему.

Билл впервые стал на коньки в 10 лет, а уже в 20 вышел на лед в составе команды НХЛ – первой и мощнейшей мировой хоккейной лиги для профессионалов.

Читайте также: Этноэкспедиция на двухколесных: украинская семья посетила 13 стран за 17 месяцев

Это был 1942 год, армия нуждалась в крепких парнях, поэтому немало игроков сменили хоккейную форму на солдатскую. А вот Мосиенко повезло – его забраковали.

Накануне первого матча в НХЛ Билл очень нервничал. Новичок с нетерпением стремился доказать тренеру, что достоин места в команде. Парень с таким жаром принялся атаковать ворота, что не заметил, как забил две шайбы с разницей в 21 секунду. Невероятное достижение, и за 10 лет он улучшил этот показатель.



Билл Мосиенко был игроком команды Chicago Blackhawks

В марте 1952 года трибуны спортивного комплекса Madison Square Garden, что в Нью-Йорке, стали свидетелями настоящего чуда. В заключительной игре сезона команда Мосиенко Chicago Blackhawks уступала на выезде со счетом 6-2.

Фаны соперников радовались, но на шестой минуте матча на лед вышел украинец. Следующая 21 секунда войдет в историю Национальной хоккейной лиги, ведь именно столько времени понадобилось Мосиенко, чтобы забросить в ворота сразу три шайбы.



Билл Мосиенко с тремя шайбами, которые изменили судьбу матча

Тогда команды еще не архивировали записи своих матчей, поэтому до наших времен дошло видео только одной из забитых шайб. К счастью, в записях рефери все задокументировано.

Кстати, этот рекорд особенный и тем, что хоккеист Гус Боднар, который трижды сделал результативную передачу также имел украинские корни.



Билл среди игроков Матча всех звезд – товарищеской игры сильнейших хоккеистов

Команда была настолько окрылена успехом, что подкинула соперникам еще две шайбы и со счетом 7-6 таки победила. Для вратаря команды Нью-Йорка такое поражение стало личной драмой, на профессиональный лед он больше не выходил.

В 1965 году сын украинских эмигрантов чувствовал себя особенно гордым: его имя внесли в Зал хоккейной славы, где кроме клюшки спортсмена хранятся и те самые три легендарные шайбы.