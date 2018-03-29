Как Холли Берри поддерживает себя в форме: подробности фитнес-программы звезды

51-летняя Холли Берри поражает своим спортивным телом: актриса регулярно выкладывает в Instagram то стойку на голове, то демонстрирует невероятную растяжку.

Также Берри устроила фитнес-пятницу (#FitnessFriday) и делится с поклонниками спортивными советами. За фитнес-программу актрисы ответственен ее тренер – Питер Ли Томас, рассказал E!Online о выносливости Холли и ее нелюбви к пробежкам.

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Допис, поширений Halle Berry (@halleberry) 9 Лют 2018 р. о 10:18 PST

Питер тренирует актрису пять раз в неделю и каждая их совместная тренировка похожа на военную подготовку.

Она любит тренировать ягодицы и ноги. Ей нравится работать и над верхней частью: делать отжимания. Не думаю, что есть такие отжимания, которые она не может сделать,

– рассказал тренер.

По словам Томаса, Берри не бегает на дальние дистанции, чтобы не навредить коленям.

"Мы держимся подальше от пробежек на дальние дистанции. Холли на самом деле не марафонец – не скажу, что она не могла бы этого делать, но мы стараемся делать упражнения, которые разгоняют метаболизм", – делится тренер.

Питер вспомнил о любви звезды к единоборствам, в частности, боксу, тайскому боксу и кикбоксингу.

Допис, поширений Halle Berry (@halleberry) 28 Лип 2017 р. о 9:42 PDT

Допис, поширений Halle Berry (@halleberry) 2 Лют 2018 р. о 5:52 PST

Что касается диеты, то Берри придерживается кетогенной диеты: тоесть основу рациона звезды составляют жиры, умеренное количество белков и низкое содержание углеводов.