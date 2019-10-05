Как хозяева со своими собаками преодолевали забег: фото и видео с марафона в Киеве

Сегодня столица превратилась в беговую площадку. Почти 17 тысяч бегунов, как с Украины так и из 58-ми стран мира собрались, чтобы испытать себя и установить новые рекорды. Кроме этого, впервые в истории Киевского марафона бегуны пробежали со своими четвероногими друзьями.

Марафон 5 октября открыли те, кто ежедневно просыпаются раньше всех – это домашние питомцы с хозяевами. Сегодня пушистые бегуны преодолевали дистанцию в три и пять километров. Несмотря на не очень большое количество участников соревнования были действительно напряженными: кто-то слушался хозяина, кто-то наоборот хотел познакомиться и завести новых друзей во время марафона.

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Первым прибежал Барни с хозяином дистанцию в пять километров, который преодолели за 17 минут 20 секунд. "С ним все нормально, но я видел, что другие собаки отвлекались. Когда его догнала другая собака, то они немножко поторопились. Я его вел. Где-то два-три километра он еще бежит рядом, а потом начинает отставать. И когда мы бежим утром, то без поводка, потому что людей нет и это нормально. Он отстает, где-то сокращает. Он знает маршрут, то же начинает сокращать", – заявил участник марафона Дмитрий.

Готовили животных к марафону, как настоящих спортсменов и после даже воду пили по специальному графику. Также на дистанции их и их хозяев ждали различные сюрпризы.

Трудно – это наладить контакт с собакой, чтобы бежать вместе. Если регулярно давать такую минимальную нагрузку, то организм человека, как, видимо, и собаки подстраивается,

– рассказала участница марафона Мария.

"Бежала она первый раз такую длинную дистанцию. До этого мы никогда с ней не бегали, но она меня удивила своей стойкостью. Я думала, что мне придется на каком-то этапе брать ее на руки и бежать с ней, но она справилась. Она молодец", – сообщила участница марафона Анна.

Смотрите фото с забега/ Фото 24 канала (Оксана Тропотяга):